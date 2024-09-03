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國花入設計！國慶主視覺出爐 中華民國雙十意象強烈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日臉書粉專「中華民國 讚國慶」公布今年國慶主視覺，中華民國意象重新回歸，主視覺以青天白日滿地紅旗的配色為設計主體，並在雙十視覺意象上，再加上「梅花」。圖／臉書粉專「中華民國 讚國慶」
今日臉書粉專「中華民國 讚國慶」公布今年國慶主視覺，中華民國意象重新回歸，主視覺以青天白日滿地紅旗的配色為設計主體，並在雙十視覺意象上，再加上「梅花」。圖／臉書粉專「中華民國 讚國慶」

今日臉書粉專「中華民國 讚國慶 」公布今年國慶主視覺，中華民國意象重新回歸，主視覺以青天白日滿地紅旗的配色為設計主體，並在雙十視覺意象上，再加上「梅花」。今年增添滿滿的中華民國元素。

我國雙十國慶將至，民進黨2016年至2023年完全執政，掌握行政、立法，每年國慶意象遭質疑淡化中華民國、強調台灣主體性。此次國慶由立法院長韓國瑜負責籌備國慶慶典，他多次在籌備會議中強調中華民國，要求「辦好中華民國的生日」。

今日「中華民國 讚國慶 」釋出國慶主視覺，國旗之下可見明顯的「中華民國 生日快樂」，視覺設計以青天白日滿地紅旗的配色為主色，且在每個雙十中間，加上梅花作為連結。而此次主視覺也不忘台灣，在「中華民國 生日快樂」底下，以藍字英文書寫，「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」（今日台灣美，明日台灣好）。

值得一提的是，我國國花即為梅花。根據行政院說明，對國花的討論始於1929年（民國18年）財政部為鑄國幣新模，計畫在國幣邊緣放上國花圖案，行政院各部會的意見都傾向以梅花為國花，最終中國國民黨中央執行委員會常務委員會僅決議以梅花為國家象徵的各種徽飾。長久以來，不僅國幣以梅花為圖案，郵局多次印製梅花郵票，軍服帽徽及校級軍階，亦皆採用梅花，梅花已在國人心目中具有重要的象徵意義，直到1964年（民國53年）7月21日，經行政院正式核定將梅花訂為國花。「梅有三蕾五瓣，凌冬耐寒，其所表現的堅貞剛潔，足為國人效法。」

國慶 梅花

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