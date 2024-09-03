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賴清德批中國無視俄羅斯侵占領土 中國網友點讚

中央社／ 台北3日電
總統賴清德日前接受節目專訪時說，中國想要拿下台灣不是為了領土完整，否則為何不去收回當年被俄羅斯侵占的領土；不少海外網友對此熱議。本報資料照片
總統賴清德日前接受節目專訪時說，中國想要拿下台灣不是為了領土完整，否則為何不去收回當年被俄羅斯侵占的領土；不少海外網友對此熱議。本報資料照片

總統賴清德日前接受節目專訪時說，中國想要拿下台灣不是為了領土完整，否則為何不去收回當年被俄羅斯侵占的領土；不少海外網友對此熱議，前美國國務卿中國政策首席顧問余茂春也轉發影片。

總統賴總統上任屆滿100天，日前接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」專訪時說，中國想要拿下台灣不是為了領土完整，如果真的為了領土完整，現在俄羅斯是最弱的時候，中國為什麼不去收回當年被俄羅斯侵占的領土？

這段影片在社群平台X上也有許多轉發，不少海外中國人熱議。

一些以簡體字留言的內容稱：「台灣領導人的水平怎麼這麼高？」、「哪壺不開提哪壺」，認為說的有道理，並說中國媒體應該不會也不敢播出這段訪談。

在知名的新聞分享帳號「李老師不是你老師」下方，一些留言則指出中方難處：「（中共）政權來源於蘇維埃，是俄毛子的乾兒子，怎麼可能討要俄侵占的土地？」「你讓習近平去打鵝爹？」（鵝為俄的諧音）還有人說賴清德「講出了中共的真實想法，這一下中共對他更加恨之入骨了」。

不過，也有些簡體字留言對賴清德的說法表示不以為然，認為兩岸是內戰形式的延續。贊同的則表示「俄羅斯強占的領土必須要收回，只不過（中國）現在力量不夠強大」。

還有人更改中國宣示主權決心時常用的「中國一點都不能少」地圖，把圖往北方及東北方擴張，然後加上一句「但是可以缺一大塊」。

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春則轉發完整的賴清德專訪節目，並附上一句評論：「民主國家的領袖就是不一樣－－台灣總統賴清德執政百日電視專訪」。

侵占 俄羅斯 賴清德

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