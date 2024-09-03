嗆監院廢物院 白營將提修憲裁撤、砍預算雙管齊下

立法院新會期昨天報到，民眾黨團今天公布優先法案，包括在刑法增訂妨害司法公正罪、棄保潛逃罪，還有公益揭弊者保護法、不在籍投票法等18項都入列。此外，民眾黨團也批評監察院已經變成廢物院，新會期將雙管齊下，一是提修憲廢考監，二是要刪掉監察院預算，除了基本的人事費用、財產申報費用，其他的預算都要全砍。

民眾黨主席柯文哲先前捲入政治獻金風暴，民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，分別就保障勞工權益、關心學童健康、提升軍人待遇、捍衛司法正義、提升醫療品質及媒體公開透明等面向，提出將近20項優先法案，同時揚言提出修憲案廢除考監兩院。

根據民眾黨團優先法案清單，包括刑事訴訟法、刑法增訂妨害司法公正罪與棄保潛逃罪、公益揭弊者保護法、修憲廢除考監、新聞媒體與數位平台強制議價法、衛星廣播電視法、勞工保險條例、不在籍投票法、反歧視法、住宅法、租賃住宅市場發展及管理條例。

另外，還有尊嚴善終法、國家醫療科技評估中心設置條例、長照保險法、融資公司法、營養午餐專法、中高齡者及高齡者就業促進法、要塞堡壘地帶法、陸海空軍獎勵條例等。

民眾黨團總召黃國昌表示，對於所有的行政單位，審查預算的態度一致，就是為人民看緊荷包，「該給的預算，我們不會惡意杯葛，該刪的預算，我們也絕對不會任意放水」，表現不好該凍結就凍結、做得好再解凍，在立法院審查預算本來就是如此。

民眾黨立委張啓楷則說，監察院功能不彰、已經變成廢物院，明年還要再用10億9000多萬元納稅錢，民眾黨團決定雙管齊下，同時提出修憲案與刪除預算，除了基本的人事費用、財產申報費用，其他不必要的項目都要全砍，嚴審預算是立委的天職，預算跟法案要雙管齊下。

張啓楷強調，部會如果表現良好，預算當然全部all pass，部會如果做得很差，例如監察院功能不彰、法務部在偵查過程引人質疑，未來當然要好好討論，否則要怎麼對全民交代，民進黨立委吳思瑤聲稱砍預算是為了報復，「請她去問問民主前輩林濁水、洪奇昌，監察院是不是該廢掉。」

張啓楷說，民眾黨團已經寫好修憲提案，國民黨團一定會加入連署，「我們也會請民進黨一起連署」，特別是民進黨立委陳亭妃也有相關提案，監察院既然對不起人民，就不配再使用人民的納稅錢，「除了基本的維持人事費用、財產申報的錢會留下來，其他全砍。」