國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大陸國家主席習近平的手段。賴總統若真有肅貪、反貪的決心，打擊對象就不能僅限於桃園前市長鄭文燦、柯文哲等黨內外政敵，不免讓外界有以肅貪為名，行鬥爭之實的觀感。

楊智伃指出，賴總統說打詐、掃黑、肅貪，是執政黨重要工作，不得不然。這是他對檢方調查、起訴鄭文燦的感言。鄭文燦收賄的事實在有力人士的運作下塵封7年，承辦檢察官苦無辦法。賴上台後開了綠燈，突然，司法的正義又回來了，隨著羈押、起訴，直接終結鄭文燦政治生命。

楊智伃說，緊隨其後的是柯文哲的京華城案。北檢在未掌握貪汙金流，未約談多位關鍵關係人的情況下，強硬聲押柯文哲。數天調查期間，有心人士透過偏綠媒體不斷放話，企圖在羈押庭前影響輿論。若不是檢方特意洩漏偵查事證的違法操作，就是主管機關對假訊息的蓄意放任。整體調查過程，政治操作斧鑿之深，台灣民眾看得清清楚楚。

楊智伃呼籲，請賴總統用相同標準重辦自家弊案，台南市長黃偉哲涉台南光電案、超思進口雞蛋爭議拖延一年多、小吃店接16.5億元快篩案、前立委陳歐珀im.B詐騙案、疫苗採購封存30年等弊案，都請按照相同標準重新徹查。過去7年護航鄭文燦的幕後黑手，也應徹底追究，不應可能是賴總統的同黨中人就忽視、縱放。

楊智伃說，請執政當局用一致標準，合法行動來告訴全民，中華民國的檢調不是政治鬥爭的工具。否則，賴清德總統就像是處於權力的不安全感中，變得越來越像自己討厭的習近平。