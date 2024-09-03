快訊

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大陸國家主席習近平的手段。記者許正宏／攝影
國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大陸國家主席習近平的手段。記者許正宏／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大陸國家主席習近平的手段。賴總統若真有肅貪、反貪的決心，打擊對象就不能僅限於桃園前市長鄭文燦、柯文哲等黨內外政敵，不免讓外界有以肅貪為名，行鬥爭之實的觀感。

楊智伃指出，賴總統說打詐、掃黑、肅貪，是執政黨重要工作，不得不然。這是他對檢方調查、起訴鄭文燦的感言。鄭文燦收賄的事實在有力人士的運作下塵封7年，承辦檢察官苦無辦法。賴上台後開了綠燈，突然，司法的正義又回來了，隨著羈押、起訴，直接終結鄭文燦政治生命。

楊智伃說，緊隨其後的是柯文哲的京華城案。北檢在未掌握貪汙金流，未約談多位關鍵關係人的情況下，強硬聲押柯文哲。數天調查期間，有心人士透過偏綠媒體不斷放話，企圖在羈押庭前影響輿論。若不是檢方特意洩漏偵查事證的違法操作，就是主管機關對假訊息的蓄意放任。整體調查過程，政治操作斧鑿之深，台灣民眾看得清清楚楚。

楊智伃呼籲，請賴總統用相同標準重辦自家弊案，台南市長黃偉哲涉台南光電案、超思進口雞蛋爭議拖延一年多、小吃店接16.5億元快篩案、前立委陳歐珀im.B詐騙案、疫苗採購封存30年等弊案，都請按照相同標準重新徹查。過去7年護航鄭文燦的幕後黑手，也應徹底追究，不應可能是賴總統的同黨中人就忽視、縱放。

楊智伃說，請執政當局用一致標準，合法行動來告訴全民，中華民國的檢調不是政治鬥爭的工具。否則，賴清德總統就像是處於權力的不安全感中，變得越來越像自己討厭的習近平。

柯文哲 楊智伃 鄭文燦

延伸閱讀

九三軍人節 賴清德主持「秋祭忠烈殉職人員典禮」

柯文哲無保請回…北檢抗告成功率多少？黃揚明：須提2具體事證

柯文哲滿血回歸？謝寒冰搖頭預言「後阿北時代來臨」 白營將爆內鬥

賴清德赴忠烈祠主持秋祭 慰問遺族代表

相關新聞

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊，指出基隆市府針對東岸商場產...

有條件線上申換護照今起試辦 領務局：擬12月正式上路

外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。外...

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大...

「限貸令」爭議 卓榮泰：不會破壞金融市場秩序

行政院今天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，行政院長卓榮泰期許與會的各產業界代表，針對「創新經濟、均衡台灣、包容成長」等...

動員名冊有2版本？ 國民黨：罷團說二信動員是造謠

發動罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，質疑謝國樑要求家族經營的二信員工，繳交造勢晚會「動員名冊」，為了保障政治舞...

被點名如實習黨主席 黃國昌嗆：只會寫科幻小說

民眾黨主席柯文哲上周宣布請假3個月，傳出有黨內人士私下形容，民眾黨立法院黨團總召黃國昌宛如「實習黨主席」。黃國昌今天受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。