「限貸令」爭議 卓榮泰：不會破壞金融市場秩序

行政院今天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，行政院長卓榮泰期許與會的各產業界代表，針對「創新經濟、均衡台灣、包容成長」等三大主題提出建言，他強調，發展高科技時也會協助傳產及中小微企業進行淨零及數位轉型升級。卓榮泰並針對近期引發討論的「限貸令」強調，政府的責任是不能讓人民不安，也絕對不會破壞金融市場的安全穩定及秩序。

行政院召開經發會第一次顧問會議，邀集工商、金融、高科技及中小微企業代表討論經濟政策的前景，卓榮泰指出，經發會有三大主題，包括創新經濟、均衡台灣、包容成長；台灣面臨世界變化局勢快速的時代，有高科技的領先地位，但是經濟還必須更具體、積極、創新，才能更國際、更開放自由、更民主。

他也指出，在發展高科技時也不能忽略傳產跟中小微企業，要幫助中小企業也能進入淨零和數位轉型，要訓練更多AI人才協助，從【中小企業多元振興方案】中得到政府協助，包容成長極端重要，只有把傳產帶起來國家經濟才會長期穩定。

卓榮泰並說，政府不會忽略台灣區域性發展，在均衡台灣的主題上，有超過140項地方建設，包括北中南東區域計畫，希望共同協助、發揮個別特色跟產業。

話鋒一轉，卓榮泰再次提到近期引發關注的「限貸令」爭議，他強調，政府的責任是不能讓人民心理不安，首要必須讓社會安定，政府絕對不會破壞金融市場的穩定秩序，也有足夠空間使用政府的政策工具，希望與會顧問分享產業經驗，讓工作做得更合理、更緩和、更得到人民想要的政策支持。

卓榮泰強調，台灣的經濟體質基本面非常好，金融市場相當健全，現有機制下沒有要破壞，但要消除人民不安，這是政府基本責任。