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被點名如實習黨主席 黃國昌嗆：只會寫科幻小說

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，台北地方法院漏夜召開羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，他的妻子陳佩琪（右三）與黃珊珊（右四）等人相擁慶祝，黃國昌（持麥克風者）也激動流下眼淚。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，台北地方法院漏夜召開羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，他的妻子陳佩琪（右三）與黃珊珊（右四）等人相擁慶祝，黃國昌（持麥克風者）也激動流下眼淚。記者余承翰／攝影

民眾黨主席柯文哲上周宣布請假3個月，傳出有黨內人士私下形容，民眾黨立法院黨團總召黃國昌宛如「實習黨主席」。黃國昌今天受訪時表示，媒體與其要寫這種科幻小說，不如先交代抹黑柯文哲違背職務、收受賄絡700萬元，所謂的消息依據跟事實為何。

媒體報導，柯文哲因為京華城案官司纏身，黃國昌逐漸取得白營二把手地位，「儼然如實習黨主席」，民眾黨成立中央緊急應變小組，檯面上由黃國昌與中央委員林富男、中評會主委李偉華擔任共同召集人，不過實際上皆由黃國昌主控發言、回應媒體提問。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，自己已經多次說明，現在最就要的工作，就是在立法院裡面，先把國會的工作做好，因此今天才會負責任地向社會報告，民眾黨團在新會期的優先法案清單。

黃國昌說，對於特定周刊的報導，他向來都看成科幻小說，與其要寫這種科幻小說，不如先向全民社會交代，抹黑柯文哲違背職務、收受賄絡700萬元，所謂的消息來源跟事實依據為何，而非什麼事實依據都沒有，就可以寫柯文哲在京華城案違背職務、收受賄絡700萬元。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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