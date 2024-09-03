快訊

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣：與韓國瑜思考在立院中辦用草皮辦農漁產市集

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
雲林縣政府今日於立法院康園前舉辦「柚見幸福慶中秋」雲林文旦推廣記者會，立法院副院長江啟臣、國民黨立委嘉郡、丁學忠、許宇甄等多位藍委到場共襄盛舉。記者王千豪／攝影
雲林縣政府今日於立法院康園前舉辦「柚見幸福慶中秋」雲林文旦推廣記者會，立法院副院長江啟臣、國民黨立委嘉郡、丁學忠、許宇甄等多位藍委到場共襄盛舉。記者王千豪／攝影

每當農產品產季，各地縣市政府、朝野立委都會在立法院舉行農產品行銷記者會。立法院副院長江啟臣今天表示，希望透過立法院這個平台，把好的農漁產品行銷到台灣，甚至全世界，而他跟立法院長韓國瑜也在思考，立法院中部辦公室（中南部服務中心）辦市集行銷農漁產品。

雲林縣政府今日於立法院康園前舉辦「柚見幸福慶中秋」雲林文旦推廣記者會，張麗善偕同斗六市林聖爵市長、斗六市農會總幹事張喬復、農業處長魏勝德，及文旦農到場行銷；立法院副院長江啟臣、國民黨立委嘉郡、丁學忠、許宇甄等多位藍委到場共襄盛舉。

江啟臣在致詞時除稱讚雲林文旦的品質外，也表示台灣農民非常厲害，但需要通路，尤其面對氣候變遷，農民靠天吃飯已經很辛苦，不要再讓農民受到其他因素的影響跟干擾，呼籲大家一起來挺雲林文旦、挺台灣農民。

江啟臣說，立法院是大家的地盤，不分黨派、不分藍綠，也不分縣市，大家一起來替農民發聲行銷，而他跟韓院長在思考，不是只有台北，立法院的中部辦公室有很大的場地，也希望用那些大草皮來辦一些市集，行銷農漁產品，讓好的台灣產品透過立法院這個平台行銷到全台灣、甚至全世界。

文旦 立法院 農民

延伸閱讀

點出我生存方法 江啟臣：台灣須廣結善緣、兩岸才是關鍵

柯文哲涉案影響藍白合？ 江啟臣：政黨本就競爭且合作

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

唐氏症基金會中秋禮盒發表 江啟臣、何欣純出席代言

相關新聞

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊，指出基隆市府針對東岸商場產...

有條件線上申換護照今起試辦 領務局：擬12月正式上路

外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。外...

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大...

「限貸令」爭議 卓榮泰：不會破壞金融市場秩序

行政院今天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，行政院長卓榮泰期許與會的各產業界代表，針對「創新經濟、均衡台灣、包容成長」等...

動員名冊有2版本？ 國民黨：罷團說二信動員是造謠

發動罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，質疑謝國樑要求家族經營的二信員工，繳交造勢晚會「動員名冊」，為了保障政治舞...

被點名如實習黨主席 黃國昌嗆：只會寫科幻小說

民眾黨主席柯文哲上周宣布請假3個月，傳出有黨內人士私下形容，民眾黨立法院黨團總召黃國昌宛如「實習黨主席」。黃國昌今天受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。