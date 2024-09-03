江啟臣：與韓國瑜思考在立院中辦用草皮辦農漁產市集

每當農產品產季，各地縣市政府、朝野立委都會在立法院舉行農產品行銷記者會。立法院副院長江啟臣今天表示，希望透過立法院這個平台，把好的農漁產品行銷到台灣，甚至全世界，而他跟立法院長韓國瑜也在思考，立法院中部辦公室（中南部服務中心）辦市集行銷農漁產品。

雲林縣政府今日於立法院康園前舉辦「柚見幸福慶中秋」雲林文旦推廣記者會，張麗善偕同斗六市林聖爵市長、斗六市農會總幹事張喬復、農業處長魏勝德，及文旦農到場行銷；立法院副院長江啟臣、國民黨立委嘉郡、丁學忠、許宇甄等多位藍委到場共襄盛舉。

江啟臣在致詞時除稱讚雲林文旦的品質外，也表示台灣農民非常厲害，但需要通路，尤其面對氣候變遷，農民靠天吃飯已經很辛苦，不要再讓農民受到其他因素的影響跟干擾，呼籲大家一起來挺雲林文旦、挺台灣農民。

江啟臣說，立法院是大家的地盤，不分黨派、不分藍綠，也不分縣市，大家一起來替農民發聲行銷，而他跟韓院長在思考，不是只有台北，立法院的中部辦公室有很大的場地，也希望用那些大草皮來辦一些市集，行銷農漁產品，讓好的台灣產品透過立法院這個平台行銷到全台灣、甚至全世界。