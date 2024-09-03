聯合國大會將開議 外交部主推2758號決議無涉台灣

外交部今「113年推動參與聯合國案新聞說明會」，外交部次長田中光說明今年參與聯合國推案規畫。他指出，今年推動聯合國案的首要任務，就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，包括該決議並未提到台灣、中華人民共和國無權據以主張該決議確認台灣是中國的一部分，以及中國無權在聯合國體系代表台灣。

外交部指出，今年第79屆聯合國大會即將於9月10日在紐約聯合國總部開議，9月24日到28日及30日將舉行「總辯論」，主題為「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」。

田中光表示，儘管主題如此，但諷刺的是，台灣2350萬人還是持續被遺漏在聯合國體系之外，並認為，造成這個不公不義現象的主要原因，就是中國惡意扭曲聯大第2758號決議的內容，意圖誤導國際社會接受該決議等同於中國的「一中原則」，並且謬稱台灣是中華人民共和國的一部份，以及授權中國在聯合國體系代表台灣，進而從法理上消滅中華民國（台灣）是主權國家的客觀事實，以及抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利。

田中光表示，面對中國的認知作戰，如果不即時反駁澄清，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬的台海客觀現狀將會被徹底改變，中國也取得對台動武的法理基礎，國際社會更會失去根據「聯合國憲章」所揭櫫的維護國際和平與安全宗旨及和平解決爭端原則介入助台的正當性。

他指出，政府今年推動聯合國案的首要任務，就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，包括該決議並未提到台灣，所以與台灣無關，中華人民共和國無權據以主張該決議確認台灣是中國的一部分，以及中國無權在聯合國體系代表台灣。

田中光表示，本次有三大推案訴求，包括聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為；聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）的實現做出貢獻；聯合國秘書處應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議，以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

在推案做法部分，他表示，考量過去8年的穩健溫和做法已獲得國際社會普遍認同，今年將延續洽請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），以及請友邦在總辯論等聯大場域為我國發聲。