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挺盧秀燕選黨主席？張麗善：支持有熱情的好人才

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
雲林縣長張麗善今天被問及是否支持台中市長盧秀燕參選黨主席，她表示只要是對國民黨有熱情的好人才，都會全力支持。圖／聯合報系資料照片
雲林縣長張麗善今天被問及是否支持台中市長盧秀燕參選黨主席，她表示只要是對國民黨有熱情的好人才，都會全力支持。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕動向備受關注。繼立法院前院長王金平、國民黨前秘書長李乾龍等人表態，若盧秀燕參選黨主席的話，願意支持。雲林縣長張麗善今天出席活動也被問及此問題，她表示只要是對國民黨有熱情的好人才，都會全力支持。

雲林縣政府今日於立法院康園前舉辦「柚見幸福慶中秋」雲林文旦推廣記者會，張麗善偕同斗六市林聖爵市長、斗六市農會總幹事張喬復、農業處長魏勝德，及文旦農到場行銷；立法院副院長江啟臣、國民黨立委嘉郡、丁學忠、許宇甄等多位藍委到場共襄盛舉。

聯訪環節時，有媒體關心國民黨主席選舉，詢問盧秀燕如果參選黨主席的話，是否會支持。張麗善說，今天的主題就是文旦，至於黨主席未來還有一段時間，只要是對國民黨非常熱情的好人才，都會全力支持。

由於黨內有不少聲音認為有志參選總統者，應該要先參選黨主席，讓選務、黨務二合一。張麗善僅說，跟今天文旦主題不一樣，並未多談。

國民黨 張麗善 文旦

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