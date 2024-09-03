快訊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

代理教師荒中之荒 特教無照加給600元...誰想淌渾水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊。圖／報系資料照
基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊。圖／報系資料照

基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊，指出基隆市府針對東岸商場產權，在司法訴訟上獲三連勝、行政機關審議結果也勝出，足見市府自始至終都是依法行政，站得住腳，將持續守護市民財產不被財團侵佔，也呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

中選會公告投票日期為10月13日，時間為上午8時至下午4時，投票地點為基隆市各投票所。其中謝國樑在答辯書中，也針對東岸商場產權及其政績提出內容，並呼籲市民踴躍投票。

謝國樑表示，堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝，並列舉大日公司及NET敗訴及遭駁回事項，強調市府自始至終都是依法行政，站得住腳，「NET僅是企圖透過各種手段與程序，混淆大眾視聽」，呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

另答辯書中也提及，謝國樑在市政上加速汰換老舊大型公車、響應「2030公車電動化」目標；逐步推動落實「亞洲最有愛城市」，推出「乾淨家園」與「寧靜街坊」專案；推動「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫；兌現「公益青年電動機車方案」政見；推動一區一室內兒童樂園；辦基隆「好孕乘三」計畫等；辦首屆「基隆浪曲嘉年華」等。

謝國樑認為，提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值，但民眾對「罷免權」在憲法制度上 的意義及「罷免投票」如何行使等，都很陌生，間接導致近年來在各縣市的罷免投票率皆偏低，「既然要辦罷免投票，就應要比照辦理 選舉，廣為向民眾宣導罷免的法規與權力行使方式，及罷免產生的法律效果，讓民眾在資訊充足且認知正確的狀態下踴躍投票」。

投票率 罷免 謝國樑

延伸閱讀

鎖定林右昌開火！國民黨質疑4項施政 林陣營隔海反駁

【即時短評】藍營固樑戰鬥力升級 誰能笑到最後尚未分曉

兵分多路掃街！藍營加大固樑力道 6日大造勢延期

罷團指二信員工被要求動員造勢 謝國樑：無謂攻擊沒證據

相關新聞

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊，指出基隆市府針對東岸商場產...

有條件線上申換護照今起試辦 領務局：擬12月正式上路

外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。外...

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大...

「限貸令」爭議 卓榮泰：不會破壞金融市場秩序

行政院今天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，行政院長卓榮泰期許與會的各產業界代表，針對「創新經濟、均衡台灣、包容成長」等...

動員名冊有2版本？ 國民黨：罷團說二信動員是造謠

發動罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，質疑謝國樑要求家族經營的二信員工，繳交造勢晚會「動員名冊」，為了保障政治舞...

被點名如實習黨主席 黃國昌嗆：只會寫科幻小說

民眾黨主席柯文哲上周宣布請假3個月，傳出有黨內人士私下形容，民眾黨立法院黨團總召黃國昌宛如「實習黨主席」。黃國昌今天受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。