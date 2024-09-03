中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊，指出基隆市府針對東岸商場產權，在司法訴訟上獲三連勝、行政機關審議結果也勝出，足見市府自始至終都是依法行政，站得住腳，將持續守護市民財產不被財團侵佔，也呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

中選會公告投票日期為10月13日，時間為上午8時至下午4時，投票地點為基隆市各投票所。其中謝國樑在答辯書中，也針對東岸商場產權及其政績提出內容，並呼籲市民踴躍投票。

謝國樑表示，堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝，並列舉大日公司及NET敗訴及遭駁回事項，強調市府自始至終都是依法行政，站得住腳，「NET僅是企圖透過各種手段與程序，混淆大眾視聽」，呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

另答辯書中也提及，謝國樑在市政上加速汰換老舊大型公車、響應「2030公車電動化」目標；逐步推動落實「亞洲最有愛城市」，推出「乾淨家園」與「寧靜街坊」專案；推動「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫；兌現「公益青年電動機車方案」政見；推動一區一室內兒童樂園；辦基隆「好孕乘三」計畫等；辦首屆「基隆浪曲嘉年華」等。

謝國樑認為，提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值，但民眾對「罷免權」在憲法制度上 的意義及「罷免投票」如何行使等，都很陌生，間接導致近年來在各縣市的罷免投票率皆偏低，「既然要辦罷免投票，就應要比照辦理 選舉，廣為向民眾宣導罷免的法規與權力行使方式，及罷免產生的法律效果，讓民眾在資訊充足且認知正確的狀態下踴躍投票」。