頻繁出國為總統出訪鋪路？林佳龍：目前沒有規畫

外交部長林佳龍近期頻頻傳出不在國內，是否正為賴清德總統的出訪行程探路，林佳龍今表示，因為他是外交部長，公務需要才會比較常出國，並表示，賴總統已經有對外講過，目前還沒有規畫安排出訪的行程，外交部會持續來做準備。

林佳龍今親自主持「有條件式線上申換護照措施試辦啟用儀式」，他受訪時強調，台灣目前有168個國家，或地區給予免簽或是落地簽，這個數字甚至是中華人民共和國的兩倍多以上。

至於林佳龍近來行蹤成謎，不但缺席7月底「對中政策跨國議會聯盟」在台北舉行的峰會，也錯過美國前駐聯合國常任代表海理（Nikki Haley）受邀來台的專題演講，外媒「金融時報」更報導林佳龍，與國安會秘書長吳釗燮日前密訪美國。

對於頻繁出國，是否在為賴總統出訪鋪路？林佳龍沒有透露行程，僅說自己是外交部長，公務需求才會經常出國。他並強調，「總統已經有對外講過，目前還沒有規畫安排出訪的行程，我們會持續來做準備。」

媒體追問經常出國去了哪些國家？林佳龍則表示，不方便公開，部分涉及未公開的行程。