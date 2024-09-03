頻繁出國為總統出訪鋪路？林佳龍：目前沒有規畫
外交部長林佳龍近期頻頻傳出不在國內，是否正為賴清德總統的出訪行程探路，林佳龍今表示，因為他是外交部長，公務需要才會比較常出國，並表示，賴總統已經有對外講過，目前還沒有規畫安排出訪的行程，外交部會持續來做準備。
林佳龍今親自主持「有條件式線上申換護照措施試辦啟用儀式」，他受訪時強調，台灣目前有168個國家，或地區給予免簽或是落地簽，這個數字甚至是中華人民共和國的兩倍多以上。
至於林佳龍近來行蹤成謎，不但缺席7月底「對中政策跨國議會聯盟」在台北舉行的峰會，也錯過美國前駐聯合國常任代表海理（Nikki Haley）受邀來台的專題演講，外媒「金融時報」更報導林佳龍，與國安會秘書長吳釗燮日前密訪美國。
對於頻繁出國，是否在為賴總統出訪鋪路？林佳龍沒有透露行程，僅說自己是外交部長，公務需求才會經常出國。他並強調，「總統已經有對外講過，目前還沒有規畫安排出訪的行程，我們會持續來做準備。」
媒體追問經常出國去了哪些國家？林佳龍則表示，不方便公開，部分涉及未公開的行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言