快訊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

代理教師荒中之荒 特教無照加給600元...誰想淌渾水

頻繁出國為總統出訪鋪路？林佳龍：目前沒有規畫

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍近期頻頻傳出不在國內，引發各界好奇是否正為賴清德總統的出訪行程探路。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍近期頻頻傳出不在國內，引發各界好奇是否正為賴清德總統的出訪行程探路。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍近期頻頻傳出不在國內，是否正為賴清德總統的出訪行程探路，林佳龍今表示，因為他是外交部長，公務需要才會比較常出國，並表示，賴總統已經有對外講過，目前還沒有規畫安排出訪的行程，外交部會持續來做準備。

林佳龍今親自主持「有條件式線上申換護照措施試辦啟用儀式」，他受訪時強調，台灣目前有168個國家，或地區給予免簽或是落地簽，這個數字甚至是中華人民共和國的兩倍多以上。

至於林佳龍近來行蹤成謎，不但缺席7月底「對中政策跨國議會聯盟」在台北舉行的峰會，也錯過美國前駐聯合國常任代表海理（Nikki Haley）受邀來台的專題演講，外媒「金融時報」更報導林佳龍，與國安會秘書長吳釗燮日前密訪美國。

對於頻繁出國，是否在為賴總統出訪鋪路？林佳龍沒有透露行程，僅說自己是外交部長，公務需求才會經常出國。他並強調，「總統已經有對外講過，目前還沒有規畫安排出訪的行程，我們會持續來做準備。」

媒體追問經常出國去了哪些國家？林佳龍則表示，不方便公開，部分涉及未公開的行程。

外交部 林佳龍 行程

延伸閱讀

吳釗燮訪捷克出席論壇 維特齊陪同走訪家鄉特爾齊

細數上任100天外交成果 林佳龍：讓台灣走向世界

台梵關係生變？林佳龍：密切關注教廷跟中國的互動

拜會林佳龍 瑞典議員：民主國家應攜手對抗威權國家

相關新聞

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

基隆市長謝國樑罷免案日期訂10月13日，中選會今公布相關資訊，其中謝國樑的答辯書中也提出反擊，指出基隆市府針對東岸商場產...

有條件線上申換護照今起試辦 領務局：擬12月正式上路

外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。外...

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前被法院裁定無保請回。國民黨發言人楊智伃表示，賴清德總統浮動標準的肅貪，難免被質疑像是大...

「限貸令」爭議 卓榮泰：不會破壞金融市場秩序

行政院今天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，行政院長卓榮泰期許與會的各產業界代表，針對「創新經濟、均衡台灣、包容成長」等...

動員名冊有2版本？ 國民黨：罷團說二信動員是造謠

發動罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，質疑謝國樑要求家族經營的二信員工，繳交造勢晚會「動員名冊」，為了保障政治舞...

被點名如實習黨主席 黃國昌嗆：只會寫科幻小說

民眾黨主席柯文哲上周宣布請假3個月，傳出有黨內人士私下形容，民眾黨立法院黨團總召黃國昌宛如「實習黨主席」。黃國昌今天受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。