總統感謝國軍守護國家捍衛主權 強調和平是唯一選擇
今天是九三軍人節，總統賴清德感謝國軍守護國家安全、捍衛國家主權，他強調，民主自由是不可退讓的堅持，和平是唯一的選擇，繁榮是長治久安的目標。
總統上午在臉書發文表示，今天是九三軍人節，一起感謝所有國軍弟兄姊妹，守護國家安全、捍衛國家主權，民主自由是不可退讓的堅持，和平是唯一的選擇，繁榮是長治久安的目標。
他說，無論是捍衛海疆、守護領空，或保衛國土，國軍都在第一線盡忠職守，完成一項又一項艱鉅的任務，是守護國家、守護人民生命財產安全最重要的力量。
總統表示，明年度的國防總體預算將會持續增加，除了要繼續強化不對稱戰力，也要讓國軍得到更好的訓練、裝備和照顧，成為更精實、現代化的鋼鐵勁旅。
總統強調，要讓世界看見台灣軍民一體、守護國家的決心。也要感謝每一位國軍眷屬的溫暖支持和包容，讓國軍沒有後顧之憂，全力守護家園。
總統再次感謝所有國軍弟兄姊妹，讓國人安心、社會安定、國家安全，「國家以你們為榮」。
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