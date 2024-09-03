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有條件線上申換護照今起試辦 領務局：擬12月正式上路

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。圖／聯合報系資料照片
外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。圖／聯合報系資料照片

外交部今推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，民眾的護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。外交部領務局副局長陳尚友指出，試辦階段每日限額400件到500件，將滾動式檢討增加名額，未來預估每年有20萬至30萬人來申請。

外交部今舉行「有條件式線上申換護照措施試辦啟用儀式」，由外交部長林佳龍主持，並邀請內政部及數位發展部共同參與，現場並播放宣導短片，宣布今日起推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務。凡符合條件者在家就能使用「自然人憑證」線上申換護照，完成線上繳費後14個工作天，即可攜帶國民身分證及收據，親至領事事務局或外交部各辦事處領取新護照。

根據領務局日前新聞稿指出，「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人別。

外交部進一步指出，這項便民措施是針對目前居住在國內且設有戶籍、最近一本護照已經逾期、護照資料頁個人記載事項不需要變更，僅為更新護照效期的民眾提供線上申辦服務。至於需變更護照個人資料，如中、外文姓（別）名或僑居加（移）簽及最近10年內有遺失護照紀錄的民眾，則可以選擇親辦或委任代辦方式臨櫃申換護照。

陳尚友指出，過去在疫情前的護照申辦量為170萬本，不過今年截至7月底已完成189萬本，預估今年申辦量將落在260萬至280萬本之間。

為了提供多元且便捷的申請換發護照管道，外交部推出「有條件式線上申換護照」，陳尚友說，未來預估會到達申辦量的10分之1以上，每年約20萬名，至30萬名的民眾會利用相關平台來做申請。

他並表示，在試辦階段，領務局各地辦事處都有限額申辦量，落在每日400件至500件，預計11月底至12月初會做全面性的開放。

外交部 護照

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