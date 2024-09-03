賴清德引中俄領土爭議駁收台主張 外媒關注

總統賴清德接受專訪時挑戰北京對台灣的主權主張，並質疑中國對所謂維護領土完整的立場。賴總統表示，如中國真正關心這點，應該也要尋求收回19世紀割讓給俄羅斯的土地。

賴總統上任屆滿100天，日前接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」專訪時提到這個話題，成為外媒關注焦點。包括路透社、德國「時代週報」（DieZeit）、英國「衛報」、美國「新聞週刊」（Newsweek）等都以此為標題報導。

賴總統在播出專訪中談到「中國要併吞台灣，不是為領土完整，如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的璦琿條約所簽的那些土地」。

賴總統說：「清朝時期所簽的璦琿條約，你中國現在可以跟俄羅斯要，可是你也沒有，所以很顯然，不是因為領土的關係，才要來侵略台灣。」

賴總統還說，中國侵略台灣目的，是想要改變這個以「規則為基礎的世界秩序」，想要在西太平洋或在國際上「成就它的霸權」。

衛報在報導時指出，台灣地處太平洋第一島鏈的核心位置，控制台灣將讓中共得以有效掌控區域內的關鍵要塞，並增加對台灣海峽的控制。

新聞週刊報導，近年中國國內對於過往向俄羅斯讓步已成為一些民族主義者爭執的話題，他們認為莫斯科應該歸還中國失去的領土，包括俄羅斯遠東地區最大城市海參崴（Vladivostok）。

中國政府在這個問題上一直保持沉默，反而強調北京與莫斯科關係，可替代以美國為首的西方聯盟。

2023年，中國自然資源部印發有關地圖內容的規範，其中對中俄邊境的8個地名，要求在現行俄式發音的地理名稱之外，再加註先前民眾熟知的中國舊稱，例如將「符拉迪沃斯托克」註名「海參崴」等。

中國發布的新版地圖，也將位於中俄東北交界處、之前協議由中俄分治的黑瞎子島劃為己有。