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吳崢北美演講紐約最終站 民間力量為改變社會關鍵

中央社／ 中央社

（中央社記者廖漢原、實習記者龔芸可紐約2日專電）民進黨新聞輿情部發言人吳崢在北美巡迴演講，最終站來到紐約法拉盛（Flushing）。他說，人民由下而上的參與比政黨更能促成社會轉變，也能激發出更大的社會共鳴。

吳崢受台灣人公共事務會（Formosan Association forPublic Affairs，FAPA）邀請，以「從太陽花到青鳥-民間力量如何改變國家」為主題，進行為期10天北美巡迴募款演講，8月31日在紐約法拉盛台灣會館為巡迴最終站。

演講回顧2014年太陽花學運與今年的青鳥行動2大事件的焦點時刻。吳崢在演講中和台美人分享如何透過公民草根行動推動國家進步與改變，以及國家路線如何因公民參與出現轉換。

吳崢表示，太陽花學運對台灣社會帶來的最大影響是，它是一個完全由下而上、由社會的力量直接號召的運動，這樣的力量是政府或政黨沒有辦法去扭曲、貼標籤的，因為代表了人民最直接的聲音。

此外，吳崢說太陽花學運的另一個關鍵影響在於，台灣對於兩岸關係定位發生了根本性改變，其在整體社會乃至於國際上釋放出一個非常強烈的訊號，即認為台灣要和中國保持距離，而非完全單方面的依賴中國。

談到今年的美國總統大選，吳崢表示以台灣的最大共同利益而言，當然希望不論是哪個政黨執政，他們都能堅定的捍衛民主，繼續挺台灣；但這件事成立的前提是，要讓美國民眾同意對台灣提供協助。

吳崢引用華府智庫「國防重點」（DefensePriorities）調查美國人對於外交政策的民調，指出僅有30%的美國民眾同意「不論付出何種代價，美國都應該出兵保衛台灣」；33%保持中立或無明確意見，另有37%不同意。吳崢呼籲台美社區能夠運用自身的公民力量，影響美國民眾，進而撼動美國的政治與外交策略。

吳崢北美巡迴演講行程造訪俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）、芝加哥、波士頓、華盛頓特區、紐澤西州與紐約市。

吳崢 太陽花學運 美國

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