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致敬國軍將士 朱立倫：全力督促執政黨國防預算

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫指出，在軍人節與抗戰勝利79周年，國民黨要向所有國軍將士表達最高的敬意。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫指出，在軍人節與抗戰勝利79周年，國民黨要向所有國軍將士表達最高的敬意。圖／取自朱立倫臉書

九三軍人節，國民黨主席朱立倫今天表示，政府必須以最嚴肅的態度推進兵源、軍購進度、教育和訓練等挑戰。國民黨作為立法院最大黨，也會全力督促執政黨的國防預算，為國軍將士謀福利、提升士氣的同時，更要找回國軍的光榮感。

朱立倫指出，在軍人節與抗戰勝利79周年，國民黨要向所有國軍將士表達最高的敬意。有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業，這是跨黨派、全體國人的共識，國民黨2D戰略的「強化國防」（Defense），就代表他們對自由民主、區域和平、中華民國憲法矢志不渝的堅持。

朱立倫指出，130年來，國民黨從革命創建民國、北伐、抗戰勝利，到保衛台灣、建設台灣、民主台灣，作為最有經驗的政黨，國民黨清楚知道國家安全與發展的基礎，是全體國軍將士拋頭顱灑熱血，犧牲奉獻的成果。

朱立倫說，國軍好，台灣才會好。當下包括兵源、軍購進度、教育和訓練等挑戰，政府必須以最嚴肅的態度來推進。國民黨作為立院最大黨，也會全力督促執政黨的國防預算，為國軍將士謀福利、提升士氣的同時，更要找回國軍的光榮感。感謝所有守護台灣、保衛中華民國的軍人，國民黨永遠會做全體國軍將士最堅強的後盾。

國民黨 國軍 國防預算

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