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公報涉台內容遭刪除 太平洋島國論壇否認中國施壓：行政錯誤

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會落幕，會議公報涉台內容已被刪除。圖為各國領導人開幕上合影。美聯社
第53屆「太平洋島國論壇」領袖峰會落幕，會議公報涉台內容已被刪除。圖為各國領導人開幕上合影。美聯社

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）今天否認是因為受到中國施壓才刪除上週發布的公報中提及台灣的句子，稱此事應歸咎於行政錯誤。

澳洲廣播公司（ABC）報導，索羅門群島一直在施壓其他太平洋國家，要撤銷台灣作為太平洋島國論壇「發展夥伴」的地位，這樣的地位讓台灣得以參加部分論壇年度聚會。

但太平洋島國論壇領袖上月30日下午在東加王國發布的最終公報重申1992年領袖公報所確立、即台灣以「台灣/中華民國」名義參與論壇的地位不變。

這使得中國特使錢波勃然大怒，他在領袖峰會最後一場記者會後向太平洋島國論壇秘書處和太平洋地區領袖提出抗議。

錢波還在記者會上告訴媒體，這是一個「錯誤」，他已要求太平洋島國論壇「更正」。

紐西蘭國家廣播電台太平洋分部（RNZ Pacific）錄下錢波要求當時擔任主席的庫克群島總理布朗（MarkBrown）刪除台灣相關內容的片刻，布朗告訴錢波：「我們會把它刪除，我稍後會與你討論此事。」

那天當晚公報就被下架，太平洋島國論壇隔天再度上架公報時，已不見提及台灣的句子。

數名分析人士指責太平洋島國屈服於中國的壓力，稱這會給太平洋島國論壇創下令人憂心的前例。

但論壇秘書處發言人表示，這純粹是行政錯誤，已「重新發布第53屆太平洋島國論壇公報的正確版本」。

發言人透過電子郵件回應說：「最終版本不會改變或影響會議的決定，也不影響論壇領袖的任何長期決定」。

「公報是一份基於共識的文件，反映出所有太平洋島國論壇商定的決定與觀點。」

3名知情人士告訴澳洲廣播公司，雖然太平洋島國論壇明白中方的強烈反應，但秘書處撤下公報是因為這份文件並非領袖們同意的最終版本。

澳洲廣播公司獲悉，太平洋國家領袖們雖然大致同意至少目前維持關於台灣的現狀，但實際上不支持明確提及台灣的公報版本，並重申現有的安排。

太平洋島國論壇 澳洲 記者會

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