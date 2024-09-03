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提限貸民怨解方 郭國文：排除海外不動產放款

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文今天表示，建議將國銀海外分行的不動產放款排除於「銀行法」72-2條的限制，且多出來的額度優先提供給首購族，這是個兩全其美的方案。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文今天表示，建議將國銀海外分行的不動產放款排除於「銀行法」72-2條的限制，且多出來的額度優先提供給首購族，這是個兩全其美的方案。圖／郭國文辦公室提供

近期「限貸」問題引起民眾熱議，央行總裁楊金龍日前也要求銀行要滿足首購民眾的貸款需求。民進黨立委郭國文今天表示，建議將國銀海外分行的不動產放款排除於「銀行法」72-2條的限制，且多出來的額度優先提供給首購族，這是個兩全其美的方案。

郭國文指出，這次訪日考察與國銀座談會時，不只一家業者提出，將海外的不動產放款排除於「銀行法」72-2條所規範之不動產放款占比中。比方說，日本的不動產放款，與台灣不動產因市場不同，風險也不同，應納入72-2排除條款中。

郭國文說，如此一來，不只海外銀行的業務更有彈性，且因放貸對象不在台灣，並不影響台灣房市，更解決國內銀行因水位接近滿額，而自行限縮影響到首購族權益的問題。

針對「銀行法72-2條」放寬的可能，郭國文表示，金管會應研擬並推出政策配套，要求銀行多出的額度「必須」優先放款給首購族，像是以公平待客原則中扣點等措施，來確保放寬符合居住正義的目標，讓首購族與新青安成為銀行VIP客戶，而不是只想服務財團與高級客戶。

郭國文指出，金管會、央行與財政部國庫署應加強對外說明民間針對「限貸令」的疑慮，尤其要加強要求銀行，新青安、已簽約的客戶應該維持承諾，不能讓銀行過度自我限縮。

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