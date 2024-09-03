【即時短評】藍營固樑戰鬥力升級 誰能笑到最後尚未分曉

國民黨過去山頭林立，被批評內鬥內行，外鬥外行，但在迎戰基隆市長謝國樑罷免案一役，因為立委罷免潮將至，基隆位在首都圈，加上謝無明顯派系屬性，展現少見的團結氣勢，既有助撐住謝國樑這張骨牌，也為黨的重新奮起打了強心針。

2022年基隆市長選舉，謝國樑勝選後，懷抱滿腔豪情壯志入主市府，只是4年任期，尚未過半，10月13日就要面臨罷免投票考驗，應是他始料未及的變化。

當過8年基隆市長的民進黨秘書長林右昌，6月底號召基隆人連署罷免謝國樑，雖助推升連署人數成案，卻也弱化公民團體角色，並成為國民黨定位罷免案是「藍綠之爭」，全力反攻的破口。

國民黨早年家大業大，前總統李登輝掌權時期扶植地方派系，更加劇黨內中央、地方山頭林立。黨內各方勢力表面和諧，但多只能同甘，不能共苦，給了對手各個擊破的機會。

民進黨2016年中央全面執政之後，國民黨即便黨產快沒了，公職版圖越來越小，黨內要角仍如台語俗諺「豬圈內鬥豬母」，被譏內鬥內行，外鬥外行。同志落難隔山觀虎鬥，甚至打自己小孩給別人看，令支持者喟嘆。

國民黨2024大選無力奪回中央執政權，在國會也僅是脆弱多數黨，黨內覺醒力量增強。謝國樑罷免案匯聚天時、地利、人和，創造各路人馬團結的契機。

政壇大咖、立委和縣市長7月初起輪流到基隆挺謝，「戰鬥藍」發起人趙少康上周六前腳剛走，隔天前總統馬英九和前台北市長郝龍斌後腳就到，過了一晚，又見多名立委到基隆，分頭領軍掃街，會師循環站宣講，展現了升級版戰鬥力。