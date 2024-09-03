【專家之眼】夏立言反諷陸委會，誰有理？

最近賴清德政府又跟國民黨吵起關於九二共識議題。搭配最近兩岸事件，其實可以反思誰講得有理。

起因是國民黨副主席夏立言日前與中台辦主任宋濤會談時，提到九二共識是當年由我方政府主動提出，被大陸接受後，成為兩岸共同政治基礎；自1993年兩岸達成辜汪會談以來，藍營指出，歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定，反之，台海就會陷入動盪不安。這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。

陸委會8月29日深夜回應表示，夏說法罔顧事實，竄改歷史。官署主張，1992年兩岸代表並未就兩岸定位問題達成任何共識；1993年辜汪會談更未觸及政治性議題；而2000年後，由國民黨所提出的九二共識，早已被中共視為併吞台灣的一個中國原則；2019年中國領導人發表習五點後，九二共識更等同於一個中國、一國兩制；陸委會強調，今年4月一份民調顯示，近八成的台灣民眾不認同中共堅持在一個中國原則的九二共識下，兩岸才能恢復對話的主張，反映台灣主流民意早已拒絕九二共識。

國民黨也很快再有反應：支持夏的敘事遵照歷史事實，也符合我憲法及增修條文精神。並且回應民意說法，指出當前台灣民意，是希望追求兩岸和平安定繁榮，在台灣過著自由民主和免於恐懼的生活。政府職責是守憲依法、降低緊張情勢，保障兩岸民間合法正當的交流權益。

夏則在陸受訪，簡要回了三點：一、陸委會「竄改歷史」之說，「正好是相反的。我們在陸委會工作過，如果沒有當年的九二共識，哪裡來1993年辜汪會談？」並點出辜汪會談本身政治性之高，是兩岸分治以來第一次有代表見面；二、「陸委會要我顧慮到台灣多數人，我們就是因為台灣多數人的想法，希望和平、希望安定，所以我們才會到這邊來進行交流活動，這是大家希望的事情」；三、九二共識與一國兩制差別在：(一)、時序：九二共識內涵是李登輝政府提出，一國兩制是蔣經國時代中共的訴求；(二)、本質：九二共識是兩岸互動基礎，而一國兩制是中國大陸方面設計「如果」統一後的安排。

本以為爭論到此為止，但本月媒體公開賴清德總統受訪時又稱，台灣絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識，因為一旦接受九二共識、一個中國原則，等於讓渡台灣的主權。

系列爭論，誰講的比較有理？應先指出的是，「1992年兩岸有沒形成共識」的爭論吵嚷至今，本身就有荒謬性。因為現代民主政府行事理應有公文紀錄、媒體監督。當然此事有特別之處：兩岸從熱戰到冷戰，雙方再決定坐下來談而不是回到過去，靠的就是可以各說各話對內交代的模糊性共識。民進黨的陸委會用去脈絡化方式稱沒有共識，真正考驗的，其實是台灣公民教育對於求真求實的尊重，以及能否分清尊重事實與認同的差異。

其次，雙方雖都有未見之處，但誰較具合理性還是看得清楚。陸委會稱，1992年兩岸並未達成任何共識、1993年辜汪會談未觸及政治性議題。夏直球對決稱如果沒有九二共識，哪來隔年辜汪會談？而事後看來，當年辜汪二老見面，對於場合、稱謂、參加者等諸多對等安排，本身就反映並實踐了九二共識背後折射出的政治意義。大家試想，如果兩岸代表始終未就定位問題達成共識，那為何是以民間團體名義組織，而非有談判經驗的外交官相見？國際談判場合常見的政治圖騰背景，為何也看不到？會談所顧及各種談判細節，共通點又彰顯了什麼？

至於綠營幫中共認定九二共識等同於一個中國、一國兩制，恐怕連中共都不能全然同意。除了夏提到九二共識與一國兩制差別外，中共表述一中雖有變化，但亦可引用習近平在中共20大論述對台工作的談話內容「我們堅持一個中國原則和九二共識」，如果兩詞是同一意涵，中共就不會做此表述了。而藍營指出台海會陷入動盪不安的原因，若真讓多數人民有感，可能有更多人願意面對九二共識？

第三、相對於有九二共識時期，兩岸會談折射出對等尊嚴政治意義，外界應該好奇，不認九二共識時期的兩岸對談，是什麼形式？這讓我們進入對賴說法的反思。兩個直覺的疑問是，馬政府接受過上述共識原則，中華民國讓渡過台灣的主權嗎？而綠營政府不接受上述共識原則，我過去海峽中線空間，乃至於最近中共海警在金門附近海域，進行常態化執法巡查時，禁限制水域的主權有比較穩定嗎？

就僅以最近兩岸剛協商的金門漁船事件為例，外界也無法得知不接受九二共識的好處。因為陸委會主委說，由於兩岸雙方同意，協商文本不公開。但究竟有沒對等尊嚴在談？主委稱本案事涉政府公權力，陸委會透過既有管道持續溝通解決問題；但副主委說，是當事人間達成共識；而地方政府與紅十字會似未參與。如果我們由台北官方去談，先別說陸方代表是以紅十字會名義參與協調，就算是看他們背後的官方職務：福建省泉州市台辦副主任、海協會協調處長、泉州市之下的晉江市紅十字會秘書長等，也並非對等。

當初達成九二共識的史實資料很多，網路轉載也俯拾皆是。而陸委會敢如此講，所仗恃者，無非就是權力在手，又覺得現在一中認同不流行，人民排斥與其有關的事物。然而，一中認同與事實為何可以是兩回事，人民莫讓官員覺得有當趙高指鹿為馬的權勢，這不是健康的民主政治。