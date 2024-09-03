柯文哲稱今年才知 早示警都委深夜千字文曝京華城5省思

京華城容積率爭議，民眾黨主席、北市前市長柯文哲遭無保請回，柯稱京華城案轉送都委會後他完全沒過問，今年3、4月也才第一次知道容積率840%。曾在都委會多次表達反對意見的前都委、中原大學建築系特聘教授曾光宗，今天深夜也首度在京華城案爆出爭議後發聲，他深夜在臉書貼出千字文，提出五點「京華城案之我見」。

曾光宗首先提醒政治人物，他說，政治人物位於一定高度必須明辨是非，特別是面對京華城案涉及如此龐大利益，且歷經6年審議，不應該以「不知道」而一語帶過。另，作為主管機關的都發局，對此案必須要有基本專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送都委會，如此將會陷委員於不義，且有推卸責任之嫌。

曾也提到容積獎勵機制，他認為容獎立意良善，但因背後牽涉非常多利益，不僅僅台北市，其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫問題，除違反公平正義，更對都市產生極大環境負荷，最後仍是由全民買單。

曾光宗說，京華城案，目前媒體大多聚焦在政治人物身上，但他個人認為京華城案對於民眾而言，是一個非常好的「公民教育」機會，藉此可以重新檢視政治人物、主管機關、及民間財團。另更重要的是藉此重新檢討現行的「容積獎勵機制」。

曾光宗於2017年01月01日至2020年12月31日，受聘任北市都委會委員。依據會議記錄，都委會與京華城有關的會議約共有10次，其中曾任期內共召開5次，曾出席4次，請假1次。除初次因不熟悉此案沒有表達意見，後續3次會議中，曾均提出「反對」意見。

曾光宗今凌晨在臉書貼文認為，京華城案除追究相關人法律責任，還需要社會及專業界一起來省思。曾提出五點，除政治人物必須明辨是非，特別是面對涉及如此龐大利益，且前後歷經6年的審議時間，不應該以「不知道」而一語帶過。曾也提到，都發局必須要有基本專業立場與判斷，期間更不應該幫申請單位提出「解套」的程序與方法，此點希望檢調單位能再明察。

至於民間財團，曾說，財團取得自己原本利益（法定建築容積）是合理的，但如果想要以不合法程序與方法竊取額外建築容積（容積獎勵）則萬萬不可，因容積獎勵屬公共財，為全體市民所共有。

第四、對委員而言，曾也提到，擔任都委會的委員應秉持第三方之公正中立的立場，如遇違反相關法令或不適宜的提案內容時，應適時勇於提出反對意見。特別是重要審議會議，如未發言或發言內容含蓄模糊，最後均會被機關視為「同意」。

最後曾光宗認為，容積獎勵機制至為重要；包含京華城案的所有容獎爭議，有賴中央主管機關從法制面及執行面，整體檢討修正。