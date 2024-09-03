新聞眼／立院烽火起 司法部門首當其衝

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積暴增案，歷經七十小時司法偵訊，獲台北地院裁定無保請回，讓連日來身陷假帳、買商辦風暴的柯文哲又「滿血復活」。這場司法攻防，更牽動國會變化，加速藍白合作；其中，司法院大法官提名名單被藍白齊批，「仇恨值」頓時陡增，恐首當其衝，成為藍白合力反攻的第一擊。

柯文哲上周陷政治獻金、選舉補助款等風波，民眾黨一本爛帳延燒多日。就在柯對外鞠躬道歉隔天，檢廉兵分多路、地毯式搜索柯住家與民眾黨部。但至今檢廉拿不出致命鐵證，證明有財團賄款流入柯文哲口袋，至於是否涉及圖利，北院也認證「無高度犯罪可能性」。這個轉折，讓恐因柯文哲失勢而分崩離析的民眾黨，迅速重新整隊，士氣大增。

柯文哲遭司法大動作調查一事也產生政治效應，首當其衝的，應屬在立法院待審的人事案。目前已有考試院考試委員、國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事名單，躺在立法院不動如山，如今賴總統又提名七位新任大法官，名單充滿「賴友友、綠圈圈」，用人不只絲毫不避嫌，且完全無與在野對話誠意，原本就是藍白合作準備拉下的目標。

民眾黨在柯文哲無保請回後軍心大振，由於柯文哲接下來還必須面對檢方抗告、北市五大案等，民眾黨的營救柯文哲大戰，勢必繼續矛頭對準「司法不公、檢調打壓在野黨」等訴求，大法官人事、法務部與司法院預算，勢必成為在野反撲的祭旗。

藍白在新國會上路後聯手通過國會改革法案，遭賴清德發動四機關聲請釋憲，並以青鳥行動恫嚇在野黨；如今大法官名單看不出獨立與專業性，立院新會期在賴清德不願對話、溝通下，烽火將再起。