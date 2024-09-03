大法官人事 新會期藍白合第一仗

被指涉及京華城案的民眾黨主席柯文哲，昨獲無保請回後，藍白合作聲浪再起，合力拉下賴清德總統提名的新任大法官提名名單，被視為立法院新會期藍白合作的第一役。

目前等待立法院行使同意權的人事案，包括考試委員、國家傳播通訊委員會（NCC）委員，但由於藍白有意凸顯司法不公，大法官的人事案將首當其衝。

藍白立委日前已批評此次提名酬庸意味濃厚，令人失望透頂，無法接受。國民黨立法院黨團昨再痛批，這根本是「史上最爛大法官提名名單」，呼籲賴總統重提人選；若堅持這份名單，國民黨團將嚴格審查。

司法院七位大法官今年十月底將屆退，賴總統八月卅日公布上任後首批七名大法官提名名單，司法院長被提名人張文貞是國會改革釋憲案鑑定人，主張法案違憲；司法院副院長被提名人姚立明是賴清德總統競選總部主委，兩人都遭國民黨團質疑充滿綠色酬庸。

國民黨團書記長林思銘昨指出，大法官應超然獨立，本次提名一片「綠友友、賴友友」，除最高行政法院審判長王碧芳，國民黨團對其他人選都不會接受。

總統府發言人郭雅慧回應，本次大法官七位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官職務。