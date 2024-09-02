落實防制黑槍、打擊綠能犯罪 卓榮泰：肅貪不講情面

行政院長卓榮泰2日主持治安會報，會中聚焦防制黑槍、打擊綠能犯罪等報告，他指出，賴總統曾說，肅貪不分黨派、人士，他也要重申，對於肅貪對象，政府不講情面亦無上限，一旦發現不法事實，必會強力展現公權力。另為避免不肖人士圖謀不軌，將加強跨機關橫向聯繫，即時提供相關犯罪情資，共同打擊妨害綠能產業的犯罪行為。

卓榮泰致詞指出，賴清德總統多次強調「強化治安」和「經濟發展」是施政的雙軸並行，兩者同等重要，行政團隊上任以來，辛勤地從事治安工作，自他520上任迄今，每月平均查緝幫派犯罪組織成長55%、查扣幫派不法利得成長80%，讓政府對於維護治安工作更具信心，但也憂慮推陳出新的各式犯罪手法。

卓院長表示，針對民眾深惡痛絕的詐騙犯罪，政府也想盡方法，包括邀請遭冒名詐騙的名人錄製短片、現身說法，協助人民識詐，雖展現部分成果，但詐騙案件仍層出不窮，儘管如此，他深信詐騙並非愈打愈多，而是不打更多，打詐工作仍需持續進行，他也期勉治安會報勿流於形式，除了要檢討執行過程，更要透過深度討論，凝聚策略與方法。

針對警政署「防制黑槍之策略與成果」報告，卓榮泰表示，警政署分析近年查獲非法槍枝案件，以非制式槍枝占比最高，約占9成，容易引發相關槍械暴力犯罪。今年1月修正公布的「槍砲彈藥刀械管制條例」，已全面強化非制式槍砲溯源查緝，並加重相關處罰規定。請警政署儘速修訂相關子法及配套措施，針對非法槍枝走私入境部分，要加強貨物查驗。他強調，針對組織犯罪要以鎖定犯罪首腦、殲滅組織作為終極目標。

有關法務部調查局「打擊妨害綠能產業犯罪執行成效與策進作為」報告，訂立綠能產業透明回饋機制、簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧、設立獎金鼓勵檢舉，及持續強化司法與產業合作平台等四項策進作為，他請行政院政委林明昕、劉鏡清共同主持跨部會專案小組會議，研議具體且可有效落實的相關機制，讓綠能產業在合理可控範圍內推動，展現政府查緝綠能掃黑肅貪的決心。