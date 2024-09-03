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新聞眼／罷樑綠介入 助長藍軍大團結

聯合報／ 本報記者邱瑞杰

國民黨過去常遭酸內鬥內行、外鬥外行，不夠團結，但在迎戰基隆市長謝國樑罷免案一役，若沒守住，恐成為明年立委大罷免潮序曲，基隆位在首都圈，加上謝無明顯派系屬性，國民黨展現少見的團結氣勢。

2022年基隆市長選舉，謝國樑合縱連橫勝選。但入主市府4年任期未過半，10月13日就面臨罷免投票考驗，應也是謝始料未及的變化。

當過8年基隆市長的民進黨秘書長林右昌，6月底號召基隆人連署罷免謝國樑，雖推升罷免人數成案，卻也弱化公民團體角色，並成為國民黨定位罷免案是「藍綠之爭」，全力反攻的破口。

國民黨早年家大業大，前總統李登輝掌權時期扶植地方派系，更加劇黨內中央、地方山頭林立。黨內各方勢力表面和諧，但多只能同甘，不能共苦，給了對手各個擊破的機會。

民進黨2016年中央全面執政後，國民黨即便黨產快沒了，公職版圖愈來愈小，黨內要角仍如台語俗諺「豬圈內鬥豬母」，同志落難隔山觀虎鬥，甚至打自己小孩給別人看，令支持者喟嘆。

國民黨2024大選無力奪回中央執政權，在國會也僅是脆弱多數黨，黨內覺醒力量增強。謝國樑罷免案匯聚天時、地利、人和，創造各路人馬團結的契機。

政壇大咖、立委和縣市長7月初起輪流到基隆挺謝，「戰鬥藍」發起人趙少康前腳剛走，隔天前總統馬英九和台北市前市長郝龍斌後腳就到，過了一晚，又見多名立委到基隆，分頭領軍掃街、宣講，展現了升級版戰鬥力。

罷免案攻防半年，前期發動罷免團體主攻，咄咄逼人，謝國樑陣營邊守邊退，頗為狼狽。隨著法律戰市府漸占上風，中期形勢翻轉。攻防最後階段，拆樑團體和綠營如何出招，藍營能否團結且跨出同溫層獲得支持，將是決定誰能笑到最後的關鍵。

國民黨 罷免

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