固樑加大力道 藍委基隆5路掃街

藍軍加大「固樑」力道，國民黨多名外縣市立委昨到基隆，與市長謝國樑和在地立委林沛祥，組成5路聯軍掃街，最後會師在微風東岸（商場）外廣場宣講，號召民眾10月13日出來投不同意罷免票。國民黨原訂6日辦造勢晚會，但謝國樑昨說，考量颱風外圍環流影響，將延到10月初投票前舉辦。

國民黨新北立委洪孟楷和廖先翔、北市立委徐巧芯、南投立委馬文君和屏東蘇清泉昨傍晚到基隆，和謝國樑及林沛祥分成5路掃街，號召民眾支持，一行人在東岸商場和循環站間的廣場宣講，盼提振反對罷免案聲勢。

謝國樑宣講時說，基隆現在位於大罷免潮關鍵位置，如果不展現民意，不告訴執政黨大家厭惡罷免，未來可能會看到更多罷免。謝呼籲市民10月13日投下關鍵一票，告訴政府「民眾厭惡罷免也討厭重選」。

洪孟楷說，和謝國樑掃街途中，好多人主動握手表達支持，用實際行動送暖，證明謝國樑不孤單。

馬文君說，基隆人選出願意做事的謝國樑，4年都不夠，何況只有短短1年，希望百姓10月13日給謝國樑溫暖，給他繼續做事的機會。

徐巧芯說，守護市產的市長就是好市長，當初他們罷免謝國樑，說是因為NET案，指謝做得不好。但事實證明，謝是在保護市產，好市長為何要罷免？蘇清泉表示，拿超過半數選票當選的市長，用25%選票就能罷免他，實在很沒道理。

廖先翔說，這次罷免看到很荒謬現象，被起訴收賄的前市府團隊，指控為市民把關市產團隊應被罷免掉，「天底下有這種道理嗎？」

國民黨動員固樑，發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，目前持續以空戰宣傳爭取更多認同，15日起每周日辦集會，10月12日舉辦選前之夜。考量基隆路幅等條件，將以定點活動為主，將拆樑民眾創意文宣及構想帶上街引發共鳴。