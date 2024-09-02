拆樑民團控動員二信出席造勢 謝國樑：根本沒有

拆樑團體今天指控基隆市長謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社動員出席造勢晚會。謝國樑受訪說，沒有這樣的事情，根本沒有，也不須要做這樣的動作。

國民黨立法委員洪孟楷、徐巧芯、馬文君、蘇清泉、廖先翔、林沛祥等人，今天晚間在基隆市東岸商場外廣場宣講，力挺謝國樑。

洪孟楷說，今天與謝國樑一同掃街時，感受到謝國樑獲得民眾愛戴，許多跡象都表明謝國樑心心念念著市民，期盼透過今天的行動，呼籲市民能用實際行動支持謝國樑，投下不同意罷免票，繼續讓做實事的人來為市民服務。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」透過新聞稿表示，日前收到一段錄音檔，提及謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社，上至經理、下至一般行員，都必須在9月6日造勢晚會前交出動員名單，並要求達到經理動員65名、課長動員55名、一般行員動員4名的「業績」。

此外，拆樑行動指出，在「二信校園點滴」臉書（Facebook）粉絲專頁，上傳二信高中聯合餐會照片，人手一支「反罷免扇子」，屬於校園的活動，儼然成為謝國樑的造勢，台下全部都是二信高中的教職員工，謝國樑的行為，已明顯嚴重違反教育基本法。

對此，謝國樑受訪表示，沒有這樣的事情，已有非常多的市民打算站出來（反對罷免），根本沒有，也不須要做這樣的動作，每次到了選舉，就有人會提出許多無謂的攻擊，可是永遠都拿不出證據。

謝國樑說，考量颱風外圍環流可能帶來的風雨及防災優先，原定9月6日舉行的造勢晚會，改至10月初舉辦，相關細節確定後會再向大家報告。