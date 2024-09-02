兵分多路掃街！藍營加大固樑力道 6日大造勢延期

國民黨多名外縣市立委今天到基隆，與市長謝國樑和在地立委林沛祥，組成5路聯軍掃街，最後會師微風東岸（商場）外廣場宣講，號召民眾在10月13日出來投下不同意罷免票。國民黨原訂6日舉辦造勢晚會，謝國樑今天說，考量颱風外圍環流響，將延到10月初投票前舉辦。

國民黨新北立委洪孟楷和廖先翔、台北立委徐巧芯、南投立委馬文君和屏東蘇清泉今天傍晚到基隆，和謝國樑和廖先翔分成5路掃街，沿路號召民眾支持，一行人在東岸商場和循環站間的廣場宣講，盼提振反對罷免案聲勢。

國民黨動員固樑，發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，目前以空戰宣傳爭取更多認同為主，15日起每周日辦集會，10月12日辦選前之夜。考量基隆路幅等條件，將以定點活動為主，將挺拆樑民眾創意文宣及構想，帶上街頭引發共鳴，讓更多人看到謝國國樑施政荒腔走板的一面。

謝國樑宣講時說，很多基隆善良的民眾不認同惡意罷免，還有很多人因為對罷免感到厭惡，對投票有一點排斥。基隆現在位於大罷免潮正關鍵位置，如果不展現民意，不告訴執政黨大家厭惡罷免，未來可能會看到更多的罷免，呼籲市民10月13日投下關鍵1票，告訴政府，民眾厭惡罷免，討厭重選。

洪孟楷說，和謝國樑掃街途中，好多人來跟謝握手，他們都是真真正正的基隆人，用實際行動送暖，告訴謝他並不孤單。

馬文君表示，基隆人選出願意做事的謝國樑，4年都不夠，何況短短1年。對於危害基隆發展的，謝是連一天都看不下去，希望市府10月13日給謝溫暖，給他繼續做事的機會。

徐巧芯說，守護市產的市長就是好市長，當初「他們」罷免謝國樑，說是因為NET案的關係，謝做的不好。可是事實證明，謝的所做所為是在保護市產，這樣的好市長為什麼要罷霸免他？

蘇清泉表示，許多人都支持謝國樑，但可能不會出來投票，這樣很危險，一定要出來不同意罷免，「要贏很多很多」 。拿超過半數選票當選的市長，用25%選票就能罷免他，實在很沒道理。

廖先翔說，這一次的罷免只有仇恨，沒有論述，現在看到很荒謬的現象，就是被起訴收賄的前市府團隊，指控現在為市民把關市產團隊應該被罷免掉，「天底下有這種道理嗎？」10月13日基隆一定要站出來展現氣魄，基隆人不會被政治抹黑，不會被煽情言論煽動，基隆人看得到真理和真相。

林沛祥說，如果討厭網軍，如果討厭騙欺騙，如果捨不得基隆人被人家霸凌，讓霸凌人的人太囂張，請在10月13日投下不同意罷免票。