京華城案柯文哲請回 陳水扁貼「我無罪」字畫這樣回應

檢廉偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定無保請回，他步出北檢獲支持者熱烈歡呼。不過多起官司未結的前總統陳水扁今在臉書粉專貼文「我無罪」字畫，網路媒體新頭殼報導，陳水扁受訪說「不要忘了16年前我2次無保飭回」；對此，本報輾轉詢問陳水扁，獲回覆不對此受訪。

據了解，高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝8月31日發表八十回憶錄新書，陳水扁出席致意，對於媒體詢問柯文哲被調查一事，僅說「不便表示意見」。

不過陳水扁今在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」貼出1張照片，為他落款的字畫「我無罪」，還說明「在台中鬼地方的日子，有一本寄進來的舊書《我無罪》，深深地吸引我看了又看。這是現代小說家瑪拉末的代表作，曾獲得普立茲文學獎，並被提名諾貝爾文學獎獎。修補匠亞柯夫不過是基輔磚廠的一名自由主義者，竟然成為沙皇的犧牲品。硬說他是殺人兇手，然後變成階下囚，受盡百般凌辱，又挨餓受凍，像動物一樣鎖在牆上，其實他一點罪都沒有，只因為他是猶太人。小說的最後，「世界上根本沒有所謂非政治的人，尤其是猶太人」、「如果人沒有和自己鬪爭過，就根本沒有自由可言」。

新頭殼也報導，陳水扁受訪對於柯文哲交保看法，說「還在發展中吧，不要忘了16年前我2次無保飭回」。不過本報透過親近陳的人再次詢問看法，陳水扁回覆並沒有受訪，也不會對此事發表看法。