巴黎長榮桂冠酒店風波 台派聯盟：台企應團結對抗

針對奧運期間巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」，台派聯盟今天說，中共一再對台灣企業施加不當政治壓力，嚴重傷害台灣的主權和民主價值，台灣應團結一心，同時結盟國際上多數具有正義感的國家和團體，對抗中國的橫蠻無理要求。

中國網紅「張教官」8月13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，提供五星旗要求掛上遭拒。長榮集團在8月23日發布聲明表示，對於旗下酒店引發風波表達歉意，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。

台派聯盟今天透過聲明稿表示，明眼人無不洞察這是長榮集團迫於中國龐大的壓力而不得不屈服的事件。台灣已是主權獨立國家，中共宣示「反台獨」完全是痴言夢囈。對中共一再對台灣企業施加不當政治壓力，嚴重傷害台灣的主權和民主價值，給予最強烈的抗議和譴責。

台派聯盟說，將透過國際媒體和外交途徑，向國際社會揭露中共對台灣和他國企業的脅迫，呼籲國際社會認清中共違反自由市場和國際貿易的規範，同時加速推動民主國家之間的經濟合作，降低對中國市場的依賴與風險。

台派聯盟認為，隨著世人日益認清中國無限擴張的野心，只要人民和政府團結一心，表達人民不屈不撓的聲音，同時結盟國際上多數具有正義感的國家和團體，對抗中國的橫蠻無理要求，必能有效的維護台灣的主權與尊嚴。