快訊

新北弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

巴黎長榮桂冠酒店風波 台派聯盟：台企應團結對抗

中央社／ 台北2日電

針對奧運期間巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」，台派聯盟今天說，中共一再對台灣企業施加不當政治壓力，嚴重傷害台灣的主權和民主價值，台灣應團結一心，同時結盟國際上多數具有正義感的國家和團體，對抗中國的橫蠻無理要求。

中國網紅「張教官」8月13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，提供五星旗要求掛上遭拒。長榮集團在8月23日發布聲明表示，對於旗下酒店引發風波表達歉意，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。

台派聯盟今天透過聲明稿表示，明眼人無不洞察這是長榮集團迫於中國龐大的壓力而不得不屈服的事件。台灣已是主權獨立國家，中共宣示「反台獨」完全是痴言夢囈。對中共一再對台灣企業施加不當政治壓力，嚴重傷害台灣的主權和民主價值，給予最強烈的抗議和譴責。

台派聯盟說，將透過國際媒體和外交途徑，向國際社會揭露中共對台灣和他國企業的脅迫，呼籲國際社會認清中共違反自由市場和國際貿易的規範，同時加速推動民主國家之間的經濟合作，降低對中國市場的依賴與風險。

台派聯盟認為，隨著世人日益認清中國無限擴張的野心，只要人民和政府團結一心，表達人民不屈不撓的聲音，同時結盟國際上多數具有正義感的國家和團體，對抗中國的橫蠻無理要求，必能有效的維護台灣的主權與尊嚴。

中共 酒店 長榮

延伸閱讀

拍巴黎長榮桂冠拒掛五星旗掀波 陸網紅「張教官」：統促會審核

沒掛五星旗掀議…長榮桂冠酒店訂房遭陸平台火速下架 晚間聲明回應

相關新聞

吳思瑤指民眾黨不尊敬司法 黃國昌反嗆是誰帶隊踹破門

台北地檢署偵辦京華城案，聲押柯文哲卻引來民眾黨支持者包圍北檢「接阿北回家」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民眾黨不...

京華城案柯文哲請回 陳水扁貼「我無罪」字畫這樣回應

檢廉偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定無保請回，他步出北檢獲支持者熱烈歡呼。不過多起官司未結的前總...

藍批大法官用人唯親 總統府盼理性審查

「總統府提名大法官人選，從張文貞、姚立明、廖福特到劉靜怡都是自己人，恐失去超然性！」國民黨立院黨團書記長林思銘2日召開記者會痛批，這次的提名名單酬庸的意味濃厚，未來恐被執政黨控制，憲法法庭能否中立運作都要打問號，呼籲總統府重提人選。但總統府回應，相關人選都兼具專業與實務素養，盼立院理性審查。

柯文哲深陷爭議 國民黨對民眾黨補刀或護航恐都不討好

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案遭檢方聲押，北院雖裁定無保請回，但法律攻防戰料將持續開打。而國民黨對民眾黨態度雖仍維持友善，但黨內也開始湧現質疑聲浪，明知柯案有問題仍噤聲，豈非自廢武功？也有藍委坦言，柯文哲近日爭議確有可非議之處，國民黨的立場尷尬，不僅易被對手做文章，面對小草更是吃力不討好。...

藍營質疑大法官提名人 總統府：資歷、表現足擔任職務

立法院國民黨團今天上午舉行記者會，批評賴清德總統提名的大法官充滿酬庸，並質疑賴總統不是在找憲法守護者，而是在選聘司法打手...

星級餐廳增至49間 但米其林做多台灣餐飲背後有3隱憂

上周公布的2024台灣米其林榜單，有別於亞洲其他城市星光褪色，米其林持續做多台灣餐飲市場。10間新餐廳摘星，讓台灣象徵高端餐飲的星級餐廳增加到49間、60顆星。然而根據官方統計數字，在「星星」向榮的背後，台灣美食觀光其實存在著3個隱憂。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。