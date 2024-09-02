吳思瑤指民眾黨不尊敬司法 黃國昌反嗆是誰帶隊踹破門

台北地檢署偵辦京華城案，聲押柯文哲卻引來民眾黨支持者包圍北檢「接阿北回家」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民眾黨不斷鼓弄民粹，這是非常不尊敬司法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌反嗆，人民才是國家的主人，對於檢方違法濫權，要求程序正義、司法公平是天經地義，「難道吳思瑤忘了，到底是哪一黨的立委，直接帶隊去法務部踹破法務部長的門嗎？」

台北地方法院今天裁定台北市前市長柯文哲保請回、前副市長彭振聲羈押禁見，吳思瑤上午受訪時表示，社會關切、攸關公共利益的重大市政弊端，應該要尊重檢調調查，不希望民眾黨不斷鼓弄民粹，對於司法辦案進行政治施壓，這是非常不尊敬司法，也是非常負面的操作手法。

黃國昌透過臉書反擊，對於檢方的違法濫權，公民要求「程序要正義、司法要公平」，本來就是天經地義，因為人民才是國家的主人。然而公民行使憲法保障的基本權利，吳思瑤卻批評為鼓弄民粹、對司法非常不敬，難道是忘了哪一個政黨的立委，直接帶隊去法務部踹破部長的門。

黃國昌質疑，還是因為這是民進黨立委所為，所以吳思瑤就認為是「對司法非常恭敬」，又或者說綠能你不能，又達到全新的「高度」。

另外，民眾黨立委陳昭姿昨天聲稱傳簡訊給賴清德總統，遭到外界質疑是影響司法判決。陳昭姿今天受訪時表示，賴總統是她長期的朋友，自己過去是非常堅定的綠營支持者，「他與我認識的時間，大概有二、三十年之久，甚至當過住院醫師，而這樣長期的情誼，也包括我在社團的時候。」

陳昭姿說，相信很多人都有賴總統的手機，「我只是要求一個最基本的，不是網開一面、特權，只要最基本的公平跟人道」，主要還是看到柯文哲受到幾十小時的精神凌虐，「我不捨，要求最基本的公平人道。」