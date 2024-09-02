藍批大法官用人唯親 總統府盼理性審查

「總統府提名大法官人選，從張文貞、姚立明、廖福特到劉靜怡都是自己人，恐失去超然性！」國民黨立院黨團書記長林思銘2日召開記者會痛批，這次的提名名單酬庸的意味濃厚，未來恐被執政黨控制，憲法法庭能否中立運作都要打問號，呼籲總統府重提人選。但總統府回應，相關人選都兼具專業與實務素養，盼立院理性審查。

大法官都提綠友友

林思銘表示，大法官需要完全的超然性與獨立性。但這次的提名名單中，政治黨派的立場相當明顯：司法院長提名人張文貞是「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」，副院長提名人姚立明，則是「賴清德競選總統時之競總主任委員」， 被提名人廖福特也是民進黨中央黨部仲裁委員。

另外，劉靜怡曾擔任《黨產條例》釋憲案鑑定人，主張追殺國民黨的《黨產條例》沒有違憲。他們完全無法認同這樣的名單，嚴正要求總統府重新提名單。若總統賴清德非要硬闖過關，台灣人民也不會接受。他們會依據4個標準審查大法官提名：

一、大法官需要學有專精，重要學術著作，或是深厚的實務經驗。

二、高尚的品德，深孚眾望，行為處事上不可有任何的不良紀錄。

三、要超然獨立。

四、尊重民意。

副書記長王鴻薇表示，總統府這份名單，凸顯了用人唯親、用人為綠原則。尤其是被提名為副院長的姚立明，大家都知道他是政治變色龍。她痛批，賴清德從交通部長到司法院正副院長人選，恣意妄為地拿國家名器酬庸個人競選幹部，難道這是代表跟對了人選上之後，就可以吃香喝辣、位居高官？

府稱人選專業中立

對此，總統府發言人郭雅慧在下午緊急發新聞稿表示，本次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。七位被提名人皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。

郭雅慧表示，總統府已將大法官提名人的咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這七位大法官被提名人都將依循《司法院組織法》的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。

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