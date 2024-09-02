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立院優先法案 民眾黨團聚焦財劃法、吹哨者保護法

中央社／ 台北2日電

立法院新會期今天報告，民眾黨團總召黃國昌說，希望立法院長韓國瑜能夠及早召開黨團協商，及早確定開議日期；民眾黨立委黃珊珊說，3日黨團將舉行記者會，報告本會期的優先法案規劃。

而包括黃國昌關注的吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪等司法改革相關法案；黃珊珊關注財政收支劃分法等，這幾個重要的優先法案，是民眾黨在去年選舉提出來的政見，將持續推進。

立法院新會期2、3日報到，黃國昌上午受訪時表示，對民眾黨團來講最重要的事，是時時刻刻、分分秒秒沒有忘記選民對他們的託付，更沒有忘記在選舉期間，對大家所做出的許諾。今天完成報到以後，本週會正式召開記者會，宣布民眾黨團的優先法案名單。

黃國昌指出，針對這個會期開議日期的黨團協商，已經正式發出黨團協商的請求給韓國瑜，希望韓國瑜能夠及早召集黨團協商、確定開議日期，也希望立法院新會期有新的氣象，能夠及早開議。

黃珊珊則在臉書發文說，這會期除了有優先法案要處理，還要審查中央政府總預算案，以及多項重要的人事同意權案尚待討論，盼能儘早決定開議時間，避免到會期尾聲因時間不足，而草率了事，喪失國會監督品質。

黃珊珊指出，即使面對許多紛擾，民眾黨在立法院的表現絕對不會打折扣，明天黨團將舉行記者會，報告本會期的優先法案規劃。

另外，民眾黨立法院黨團8月27日曾舉行黨團會議，黃國昌當時受訪時指出，民眾黨的立場是希望下會期能及早開議，這是基本的態度，還有一些重要優先法案，例如民眾黨立委張啓楷推動媒體改革，包括衛星廣播電視法、媒體議價法等。

黃國昌說，民眾黨立委林國成針對健保勞保，要提供勞工必要的保障；他自己則關注吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪等司法改革相關法案；民眾黨立委黃珊珊關注財政收支劃分法。這幾個重要的優先法案，是民眾黨在去年選舉提出來的政見，還是要持續推進。

民眾黨 立法院 黃國昌

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