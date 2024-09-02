新會期優先法案 國民黨團盼修財劃法、吹哨者保護法

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案遭檢方聲押，北院雖裁定無保請回，但法律攻防戰料將持續開打。而國民黨對民眾黨態度雖仍維持友善，但黨內也開始湧現質疑聲浪，明知柯案有問題仍噤聲，豈非自廢武功？也有藍委坦言，柯文哲近日爭議確有可非議之處，國民黨的立場尷尬，不僅易被對手做文章，面對小草更是吃力不討好。...

2024-09-02 14:55