新會期優先法案 國民黨團盼修財劃法、吹哨者保護法
立法院新會期今天開始報到，國民黨團書記長林思銘表示，希望愈快開議愈好，本會期會優先推動財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法等法案。
國民黨團今天召開記者會回應時事。新任黨團書記長林思銘被媒體問及，黨團對於新會期優先法案和開議日期的看法。
林思銘說，開議日期預計在9月中旬召開黨團協商，國民黨團希望愈快開議愈好。
至於新會期優先法案，林思銘提及，包含財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法，這幾個福國利民的法案，在本會期都會優先推動。
此外，這會期是預算會期，將審查「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，雙雙創新高。
林思銘表示，一定會嚴格審查預算，監督政府所有預算執行績效，對於過去執行績效不佳的預算，黨團會嚴審減列或凍結。
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