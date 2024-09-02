快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

新會期優先法案 國民黨團盼修財劃法、吹哨者保護法

中央社／ 台北2日電

立法院新會期今天開始報到，國民黨團書記長林思銘表示，希望愈快開議愈好，本會期會優先推動財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法等法案。

國民黨團今天召開記者會回應時事。新任黨團書記長林思銘被媒體問及，黨團對於新會期優先法案和開議日期的看法。

林思銘說，開議日期預計在9月中旬召開黨團協商，國民黨團希望愈快開議愈好。

至於新會期優先法案，林思銘提及，包含財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法，這幾個福國利民的法案，在本會期都會優先推動。

此外，這會期是預算會期，將審查「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，雙雙創新高。

林思銘表示，一定會嚴格審查預算，監督政府所有預算執行績效，對於過去執行績效不佳的預算，黨團會嚴審減列或凍結。

國民黨 林思銘 績效

延伸閱讀

影／大法官提名名單 國民黨團批充滿政治酬庸

大法官提名名單多支持廢死 藍營：賴清德宣示將廢死？

大法官提名國民黨團嗆完全不接受 林思銘：怎麼給他過？

白委提廢監院 林思銘：若繼續遇綠色就轉彎也考慮廢掉

相關新聞

藍批大法官用人唯親 總統府盼理性審查

「總統府提名大法官人選，從張文貞、姚立明、廖福特到劉靜怡都是自己人，恐失去超然性！」國民黨立院黨團書記長林思銘2日召開記者會痛批，這次的提名名單酬庸的意味濃厚，未來恐被執政黨控制，憲法法庭能否中立運作都要打問號，呼籲總統府重提人選。但總統府回應，相關人選都兼具專業與實務素養，盼立院理性審查。

柯文哲深陷爭議 國民黨對民眾黨補刀或護航恐都不討好

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案遭檢方聲押，北院雖裁定無保請回，但法律攻防戰料將持續開打。而國民黨對民眾黨態度雖仍維持友善，但黨內也開始湧現質疑聲浪，明知柯案有問題仍噤聲，豈非自廢武功？也有藍委坦言，柯文哲近日爭議確有可非議之處，國民黨的立場尷尬，不僅易被對手做文章，面對小草更是吃力不討好。...

藍營質疑大法官提名人 總統府：資歷、表現足擔任職務

立法院國民黨團今天上午舉行記者會，批評賴清德總統提名的大法官充滿酬庸，並質疑賴總統不是在找憲法守護者，而是在選聘司法打手...

星級餐廳增至49間 但米其林做多台灣餐飲背後有3隱憂

上周公布的2024台灣米其林榜單，有別於亞洲其他城市星光褪色，米其林持續做多台灣餐飲市場。10間新餐廳摘星，讓台灣象徵高端餐飲的星級餐廳增加到49間、60顆星。然而根據官方統計數字，在「星星」向榮的背後，台灣美食觀光其實存在著3個隱憂。...

出席雲林同心會團結本土藍？ 侯友宜：大家目標一致

不少國民黨人士昨出席雲林同心會餐會，其中包含新北市長侯友宜，引發各界聯想下一步政治布局。侯表示，雲林同鄉會在新北將近80...

新北6立委共赴立法院報到 喊話爭取中央資源

立法院新會期，國民黨新北市6名立委今天一同前往立院報到。國民黨立委洪孟楷指出，未來會與中央溝通財政劃分法、新北建設資金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。