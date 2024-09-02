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立院新會期 綠優先法案推4大預算與4人事同意權案

中央社／ 台北2日電

立法院新會期今天報到，民進黨立法院黨團能否扭轉上會期頹勢，將執政團隊的優先法案如期、如質通過，仍有不小難度。民進黨團指出，新會期是預算會期，府院黨仍盤點出40項以上優先法案．加上4個預算案及4個人事同意權案，期待朝野共同努力。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，本會期是預算會期，不光是114年度中央政府總預算案，還有包括撥補台電新台幣1000億元的113年度中央政府總預算追加預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，及113年國營事業預算案，共計4案。

此外，4項人事同意權案也是新會期的重頭戲，包括國家通訊傳播委員會（NCC）、第14屆考試院、113年司法院大法官，及公平交易委員會等，前2項在上會期均已送案，迄今未能進入審查程序，這會期又新增2項。

吳思瑤說，4個預算案及4個人事同意權案，已壓縮本會期的法案審查空間，由於本會期是新內閣組成後的第一個完整的會期，府院黨已盤點出超過40項優先法案，各部會仍把握最後時刻，爭取排入優先法案，在會期送入立法院；執政黨團的優先法案預計會在開議前有初步的清單，屆時就會跟外界做完整說明。

吳思瑤指出，執政黨本會期的優先法案共有3類，福國利民、照顧人民及國家安全。

吳思瑤說，指標性的法案，第一就是攸關體育及運動發展部成立的4個組織法，奧運結束後，賴政府將全力推動體育及運動發展部成立。其次，各界關切的社會救助法，過去這段時間，隨著社會發展、經濟成長，政府聽到民間呼聲，將著手修訂社會救助法，修法重點包括，檢討調整貧窮線、增加請領人數，及去除不合理要求。

另外，加速推動都市更新的都市更新條例第65條修法，放寬都市更新適用範圍，讓老舊住宅能加速都更，上會期未完成的學生輔導法、消防法等，也列入優先法案項目之中。

除了上述的3大類別之外，還有1項是在野黨在上會期推動的爭議性法案，包括選罷法、財政收支劃分法、吹哨者保護法、憲法訴訟法、國家安全戰略法、涉及年改的警察人員人事條例、核子反應器設施管制法等。

吳思瑤指出，上述雖不是優先法案，卻是在野黨在上會期提出，多數都已進入院會表決議程的議案，民進黨團期待與在野黨理性對話，爭取共識減少爭議，在本會期通過福國利民的法案。

吳思瑤 民進黨 都市更新

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