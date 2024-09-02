學者：年金制度設計具高度技術 應避政治力影響永續

民眾黨立法院黨團今天舉辦「軍公教年金改革的回顧與前瞻」公聽會，學者指出，年金制度的設計具高度技術性，但因涉及每個人口群的利益，在改革過程中常看到政治力的作用，若每個人口群只想在自己的利益上獲得過更多，制度恐會因此崩潰，終將難得其益。

這場公聽會邀請多位專家學者、民團代表與會，民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城及立委張啓楷、麥玉珍共同出席，綜合討論交換意見，做為未來修法或審查法案的參考。

談及年金制度永續，淡江大學風管系教授郝充仁提及，應注意總體經濟環境對制度永續的影響。他以通膨率為例指出，早期軍公教制度設計，考量1970年至1990年間的高通膨率。但年金改革前20年，1996年至2016年通膨率低，接著又進入高通膨率，2020年之後又進入高通膨年代。

中國醫藥大學通識教育中心助理教授劉侑學觀察世界各國改革趨勢指出，除受到財政風險的影響之外，科技與社會進步也改變早期被認為是艱苦的工作環境，歐盟國家的公務人員早期工資水準低於民間事業單位，現在反而已經超越，加上特別年金方案容易引發社會公平與行政效能的疑慮，這些變化成為觸發改革特別年金方案的動力，其中如果特別年金方案未能與職業風險或弱勢地位連結，就會被檢討乃至於廢除。

劉侑學提到，近來歐盟國家似有廢除優惠待遇的改革趨勢，特別是安全和國防人員，以及公務人員。改革做法包括使特別年金方案逐漸退場（整合進一般年金方案）、延後提早退休年齡、降低有利的計算基礎或給付率。

屏東科技大學社工系教授林宏陽表示，年金制度的設計具高度技術性，但因涉及每個人口群的利益，在改革過程中常看到政治力的作用，若每個人口群只想在自己的利益上獲得過更多，制度恐會因此崩潰，終將難得其益。

林宏陽呼籲，宜整合與改革目前年金體系，使整體社會可負擔，方為永續之計。

公聽會上，全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水表示，全教總主張，反對選擇性改革，改革不能只針對軍公教，要求公平合理，反對肥高官瘦小吏。要求制度永續，確保世代共榮。政府應積極提高操作績效，堅決反對二次年改。

全國軍公教警消權益保護協會理事長陳孝聖提及，終極目標包括希望推動「年金基本法」立法，統整全國職業保險制度。

銓敘部次長張秋元今天出席公聽會，感謝與會者提出寶貴意見，以理性、務實、科學探討年金制度問題。他在回應問題時說，目前銓敘部立場會優先財務穩健，以符合務實精神。