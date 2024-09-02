藍營質疑大法官提名人 總統府：資歷、表現足擔任職務
立法院國民黨團今天上午舉行記者會，批評賴清德總統提名的大法官充滿酬庸，並質疑賴總統不是在找憲法守護者，而是在選聘司法打手，呼籲重提人選。對此，總統府表示，此次七位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。
針對國民黨團今舉行記者會質疑大法官提名人資格，總統府發言人郭雅慧表示，本次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。此次七位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。
郭雅慧表示，總統府已將大法官提名人的咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這七位大法官被提名人都將依循「司法院組織法」的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。
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