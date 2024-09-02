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府：7位大法官被提名人資歷卓越 盼朝野理性審查

中央社／ 台北2日電

立法院國民黨團今天質疑大法官被提名人資格，總統府發言人郭雅慧表示，這次7位被提名人在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官職務，期盼朝野黨團能理性審查。

總統賴清德日前提名7位司法院大法官，其中台大法學院特聘教授張文貞任院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明任副院長。不過，立法院國民黨團今天召開記者會質疑大法官被提名人資格。

總統府發言人郭雅慧向媒體表示，這次大法官提名審薦小組秉持4項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。這次7位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官職務。

郭雅慧說，總統府已將大法官提名咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這7位大法官被提名人都將依循「司法院組織法」的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。

司法院 大法官 總統府發言人

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