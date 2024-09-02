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藍批大法官被提名人史上最爛 綠：皆為法界權威

中央社／ 台北2日電

總統府上週公布司法院大法官提名人選，國民黨立法院黨團今天表示，這次名單是「史上最爛」，酬庸意味濃厚、黨派立場鮮明，完全無法認同及支持這份名單。未來在立法院審查時，國民黨團一定會嚴格審查。

國民黨團上午在立法院舉行記者會，批評這次大法官提名名單。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應表示，這次大法官被提名人都是法界權威，在法律的多元性、創新性上，是非常亮眼的。過去在野黨一再把大法官視為民進黨友好的側翼，這樣的說法都是錯誤，是非常的偏差。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，依法大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉，但這次提名名單是一片「綠友友」、「賴友友」，酬庸意味濃厚，黨派立場鮮明，只是被執政黨控制的專屬大法官，未來憲法法庭是否可以中立運作，國家憲政發展能否衡平穩定，都讓人充滿疑慮與擔憂。

林思銘說，對於這次的大法官提名表達遺憾，為維護大法官超然獨立及國家憲政穩定、人民意志的伸張，國民黨團完全無法認同及支持這份名單。未來在立法院審查時，國民黨團一定會嚴格審查，並訂定相關標準，包含大法官必須學有專精、必須超然獨立、必須品德高尚、必須尊重民意，國民黨團會秉持這幾項標準，嚴格實質審查大法官被提名人。

吳思瑤表示，這次名單中，不乏過去對於執政當局執政團隊有很多諍言及理念上的不同意見，證明民進黨執政行政團隊、總統府有雅量，能夠兼容並蓄，歡迎各類多元意見呈現。

吳思瑤說，作為女性政治工作者，非常雀躍這次司法院長被提名人是女性，若這份名單能夠順利通過，將達到性別平衡，相當有意義的指標，呼籲在野黨立委依立法院立委法定職權，善盡憲法的忠誠義務，讓人事同意權進入審查期程好好審議，不要有太多政治操作，也不需要為了杯葛而杯葛。

國民黨 大法官 立法院

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