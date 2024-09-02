出席雲林同心會團結本土藍？ 侯友宜：大家目標一致

不少國民黨人士昨出席雲林同心會餐會，其中包含新北市長侯友宜，引發各界聯想下一步政治布局。侯表示，雲林同鄉會在新北將近80萬人，大家都是從南部到北部打拚，彼此感情都非常好，新北就是出外人、多元文化族群的故鄉，大家目標都是讓新北更好。

雲林鄉親同心會昨晚在北投華國大飯店舉辦例行聯誼餐，由於該場餐會出現不少本土派國民黨人士，也被外界視為是藍營本土團結力量集結，其中包含雲林縣前縣長張榮味、現任縣長張麗善，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等藍營要角皆到場。