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出席雲林同心會團結本土藍？ 侯友宜：大家目標一致

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道。記者李成蔭／攝影

不少國民黨人士昨出席雲林同心會餐會，其中包含新北市長侯友宜，引發各界聯想下一步政治布局。侯表示，雲林同鄉會在新北將近80萬人，大家都是從南部到北部打拚，彼此感情都非常好，新北就是出外人、多元文化族群的故鄉，大家目標都是讓新北更好。

雲林鄉親同心會昨晚在北投華國大飯店舉辦例行聯誼餐，由於該場餐會出現不少本土派國民黨人士，也被外界視為是藍營本土團結力量集結，其中包含雲林縣前縣長張榮味、現任縣長張麗善，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等藍營要角皆到場。

侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道時接受聯訪回應，雲林同鄉會在新北市將近80萬人，其實這80萬人都是從南部到北部來打拚的，大家感情一直都非常好，因為有相同的背景，最主要是他們長期以來在新北市貢獻社會祥和、公益慈善等，所以大家凝聚力量，讓新北市會更好，「我們出外人的故鄉」、多元文化族群的好地方在新北，大家目標一致，就是讓新北市變得更好。

新北市長侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道時接受聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道時接受聯訪。記者李成蔭／攝影

侯友宜 雲林

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