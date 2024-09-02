吳沛憶發起成立連線 盼助提升全民防衛意識

由民進黨立委吳沛憶發起的「立法院全民防衛連線」，今天舉行成立大會。吳沛憶說，全民防衛意識的提升在此時此刻，是前所未有的重要，希望未來立法院能擔任政府與民間橋梁，全民一起努力提升防衛意識。

前民進黨立委林靜儀曾於上一屆的立法院，發起成立立法院全民防衛連線。第11屆立法院第2會期今天上午8時開始報到，吳沛憶於台大校友會館舉行立法院全民防衛連線成立大會，並出任會長，副會長則由民進黨立委王定宇、沈伯洋、莊瑞雄、郭國文、黃捷、蘇巧慧擔任，副總統蕭美琴也受邀到場致詞。

吳沛憶致詞時指出，立法院全民防衛連線是林靜儀在上一屆立法院成立，而她進入立法院後，一直討論相關籌備事宜，也認為全民防衛意識的提升，在此時此刻是前所未有的重要，很高興今天成立。

吳沛憶表示，總統賴清德日前成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」以及「健康台灣推動委員會」，她希望未來立法院能夠擔任政府與民間的橋梁，全民一起努力提升全民防衛意識。

王定宇說，希望連線作為公私協力的平台，讓台灣更安全，只有安全的台灣，才有富裕的經濟、活化的民主。

蘇巧慧表示，以漫長的民主程序來看，全民防衛的概念其實剛開始在台灣社會被討論，希望讓民眾了解，這不只在保國，甚至是在保民。她也認為可以讓兒童理解何謂全民防衛，這是對國家好、對自己好的概念至於要推廣到全社會的話，可以用更多元有趣的方式。

根據立法院全民防衛連線組織章程，成立此連線的宗旨，是要促進立法院全民防衛連線及其產業相關單位團體，彼此的聯繫交流、舉辦議題研討等，藉以增進雙方的友好及了解，並推動台灣全民防衛意識的建立。

此外，會議手冊提及，面對充滿挑戰的國際情勢，以及極端氣候等全球性議題，全球皆關注台灣是否能展現強大自我保護韌性，而全民防衛是超越黨派的議題，連線希望能集結各立委的力量，協助打造全社會自我防衛意志，堅定人民信心，因應各種災害和風險。