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新北6立委共赴立法院報到 喊話爭取中央資源

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團6名新北市立委今天一同赴立法院報到，展現準備好面對新會期之決心。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團6名新北市立委今天一同赴立法院報到，展現準備好面對新會期之決心。記者張睿廷／攝影

立法院新會期，國民黨新北市6名立委今天一同前往立院報到。國民黨立委洪孟楷指出，未來會與中央溝通財政劃分法、新北建設資金，希望擁有400萬人口的新北市能獲得應有的公平對待。

國民黨立委洪孟楷、林德福、葉元之、廖先翔、羅明才、張智倫上午一同報到，宣告已經準備好面對新會期。洪孟楷說，新北市有12名立委，新北市長侯友宜日前也邀請大家餐敘，一同討論新北市政，希望能讓新北變得更好。

洪孟楷表示，新北市為全台人口最多的縣市，幅員遼闊，有都會區及偏鄉，許多建設都在推動當中，包括捷運三環六線、六大產業區等。這些建設都需要中央支持，希望新北立委不分朝野，一同為新北市向中央爭取建設。

洪孟楷表示，新北6名立委今天一同約定至立院報到，展現決心。未來會與中央溝通財政劃分法及支持新北地方建設，要為400萬人口爭取更多資金，讓新北市獲得應有的公平對待。

國民黨 洪孟楷

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