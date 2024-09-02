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銜賴之命訪美首站抵紐約 林右昌談朝小野大、預算規畫

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌說，民進黨雖然面臨朝小野大，但台灣正走在正確的道路上，民進黨將堅持守護台灣主權，深化民主和自由的制度。圖／民進黨提供
民進黨秘書長林右昌說，民進黨雖然面臨朝小野大，但台灣正走在正確的道路上，民進黨將堅持守護台灣主權，深化民主和自由的制度。圖／民進黨提供

民進黨秘書長林右昌銜黨主席賴清德總統訪美，並於紐約時間1日下午，在法拉盛台灣會館向台僑分享台灣政情及世界局勢，並與美東黨部幹部進行工作交流。他說，民進黨雖然面臨朝小野大，但台灣正走在正確的道路上，民進黨將堅持守護台灣主權，深化民主和自由的制度。

林右昌於紐約時間31日晚間抵達甘迺迪機場，由國策顧問、美東黨部主委莊振輝、紐澤西台灣商會會長蔡慶輝等大紐約地區重要台僑熱情接機。莊振輝表示，非常歡迎林右昌代表賴清德訪美，美國台僑非常關心台灣現況，相信此次訪問能進一步凝聚海外台僑的力量。

林右昌指出，雖然民進黨未能在國會過半，但賴清德當選總統，延續了民進黨的執政，創下台灣民主史上首次由同一政黨連任三次總統的紀錄，打破了「八年魔咒」。台灣正走在正確的道路上，國人因此讓這個執政團隊繼續帶領台灣。

林右昌指出，過去，台灣的國際能見度不高，但近年來，因COVID-19疫情、俄烏戰爭、美中貿易戰等國際局勢的變化，台灣在世界舞台上越來越重要。這項成就並非偶然，而是蔡總統花了八年時間逐步累積的成果。

林右昌還強調，從經濟數據上看，台股突破2.4萬點，超越香港恆生指數，顯示大家對台灣經濟的信心。台灣的人均GDP也突破3.4萬美元，超越南韓，這都顯示民進黨政府的領導有方。政府大力支持台積電等科技產業及中小企業，並積極解決生產要素問題，確保供應鏈穩定，讓廠商能夠留在台灣。

林右昌提到，除了科技進步，充沛的勞動力和人才投資同樣重要。台灣人口有限，因此近年來政府開始進行國籍法的修改，未來台灣將成為更加自信、法治、開放的國家，繼續推動進步。

林右昌還表示，由於政府財政稅收增加，行政院編列了史上最高的年度總預算，超過三兆元。為了支持中小企業，政府規劃了超過2400億元的預算，協助其加速數位轉型和全力發展，這也顯示出民進黨政府不僅重視經濟發展，還關注公平正義和社會投資。

最後，針對立法院三黨未過半的局勢，林右昌指出，民進黨雖然面臨朝小野大的情況，但相較於2000年，現在的民進黨擁有豐富的中央執政經驗。賴清德曾擔任行政院長和副總統，團隊有共事默契和共同信念。台灣經過二十多年來的民主發展，民主和自由對年輕人如同空氣般重要。因此，當藍白推動國會擴權法案時，年輕人發起了「青鳥行動」，他強調，民進黨將堅持守護台灣主權，深化民主和自由的制度。

林右昌於台灣時間31日晚間率團啟程訪美，為期11天，後續將美國華府的重要友台人士、智庫學者和國際公民組織，盼促進美國政界及學界與民進黨之間的交流，實踐民進黨的政黨外交核心價值。

民進黨秘書長林右昌銜黨主席賴清德總統訪美，並於紐約時間1日下午，在法拉盛台灣會館向台僑分享台灣政情及世界局勢，並與美東黨部幹部進行工作交流。圖／民進黨提供
民進黨秘書長林右昌銜黨主席賴清德總統訪美，並於紐約時間1日下午，在法拉盛台灣會館向台僑分享台灣政情及世界局勢，並與美東黨部幹部進行工作交流。圖／民進黨提供

林右昌 民進黨 賴清德

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