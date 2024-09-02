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民眾黨如何避免泡沫化？外媒專家指「這條路」：別活在國民黨陰影下

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲近日身陷京華城案。 聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲近日身陷京華城案。 聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪，聲押禁見民眾黨主席柯文哲，台北地院經過馬拉松式審理，認為檢察官舉證無法認定柯犯罪嫌疑重大，今（2日）凌晨3點裁定柯文哲請回。儘管案情有了逆轉，民眾黨的前途仍是充滿不確定性。經濟學人資訊社（EIU）分析師馬洛（Nick Marro）指出，民眾黨想避免泡沫化的命運，當前的重要課題是如何贏回民眾信任，重返台灣政壇的「第三勢力」。

根據《日經亞洲》指出，馬洛認為，民眾黨現在最該注意的是要採取什麼措施，以重新贏得公眾信任，目前看起來，白營「第三勢力」的身分還沒有明確表現出來，因為在許多政策議題上的路線，都跟國民黨有些雷同。

馬洛表示，要凸顯「第三力量」，民眾黨也許可以在立法院中更明確的區分自己，發揮其關鍵影響力，而不是只在國民黨的陰影下運作。然而改變路線之餘，也得注意不要重蹈覆轍其他第三勢力的經歷，最後被藍綠吸收。

此外，馬洛也說，只是這樣的策略還是不能解決廉潔治理的問題，因此關於現金流的爭議，恐怕還會再延燒一段時間。

京華城案 國民黨 柯文哲 民眾黨

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