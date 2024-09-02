全民防衛連線成立大會 蕭美琴：盼落實全民防衛意識

副總統蕭美琴今出席「立法院全民防衛連線」成立大會，她在致詞時表示，希望全民防衛意識能夠有系統性、專業性的落實到每個政策上。

立法院全民防衛連線今舉辦成立大會，由民進黨立委吳沛憶接任會長，於本屆立法院召集成立立法院全民防衛連線，今日大會也邀請到蕭美琴與會出席。蕭美琴在致詞時表示，立法院在全民防衛議題上，作為民間、政府之間的橋樑，不論在公共安全、全民防衛上，都要從過去悲劇當中學習，讓社會更具韌性，也讓公民知道如何保護自己。

蕭美琴指出，台灣除了面臨天然災害之外，更面臨地緣政治的挑戰，透過其他國家可以看到，從俄羅斯侵犯烏克蘭的警示，瑞典政府發給每一戶手冊，裡頭包含很多常識，教導人民如何保護自己，以及如何幫助需要的人，從城市、城鎮都有每個人扮演的角色。

蕭美琴強調，台灣人愛好和平，也非常慷慨助人，但希望將全民防衛意識，有系統性、專業性的精神落實在每個政策上，立法院成立的全民防衛連線持續擴大社會力連結，在這時間點更為重要，也在士農工商不同領域中，國家受到挑戰，當水電、民生物資、醫療等遇到困境時，可以迅速到位讓國家復原。

蕭美琴指出，賴清德總統即將召開總統府全社會防衛韌性委員會，希望能讓國人支持，讓產官民學都到位，各自承擔責任，政府民間攜手鞏固國土安全，讓台灣更具韌性，讓台灣更團結。