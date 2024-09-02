副總統盼台灣人守護家園不容侵犯精神 落實在政策面

副總統蕭美琴上午出席「立法院全民防衛連線」成立大會，她致詞表示，全民防衛本質是守護家園與土地，期盼台灣人愛好和平、慷慨助人以及守護家園、不容侵犯的精神，能夠落實在政策上。

「立法院全民防衛連線（Taiwan Parliamentary All-Out Defense Committee）」今天舉行成立大會，由立委吳沛憶擔任召集人，立法院副秘書長張裕榮、多名立委以及國防部全民防衛署長白捷隆、內政部警政署、消防署、日本台灣交流協會等皆派代表出席。

蕭副總統致詞表示，「立法院全民防衛連線」是政府與民間的橋梁、重要政策推手；期望「立法院全民防衛連線」在過去基礎上，持續擴大，並與民間社會力連結，這在此關鍵時間點更為重要。

蕭副總統指出，台灣面臨各種天然災害和公共安全挑戰，從過去悲劇中學習，讓社會更具韌性，也讓民眾知道如何保護自己；同時，台灣的地緣政治挑戰更在眼前。

蕭副總統舉例說，俄羅斯侵犯克里米亞之後，許多歐洲國家紛紛建立起全民防衛機制，瑞典政府更發放「如果遭遇危機或戰爭（If Crisis or War Comes）」手冊，讓民眾知道如何保護自己。

蕭副總統強調，全民防衛的本質是守護家園與土地，台灣人都愛好和平、慷慨助人，希望能藉此建立系統性、專業性的協助，讓愛好和平、慷慨助人以及守護家園、不容侵犯的精神，能夠落實在政策上。

蕭副總統提及，總統賴清德近期也將召開「全社會防衛韌性委員會」，期望在跟民間團體互動以及政策落實過程中，更能得到立院全力支持。

蕭副總統最後表示，士農工商軍各領域發揮專業，讓國家韌性遭受挑戰時能快速復原；產官民學等不同社會崗位共同努力、承擔，讓台灣更具實力，也更團結。