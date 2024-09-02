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副總統蕭美琴出席「立法院全民防衛連線」成立大會

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民進黨立委吳沛憶（前排右三）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（前排中）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影
民進黨立委吳沛憶（前排右三）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（前排中）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影

民進黨立委吳沛憶上午在台大校友會館舉辦「立法院民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴出席致詞並與現場立委、來賓等合影。

蕭美琴表示立法院在全民防衛議題上為民間、政府之間的橋樑，不論在公共安全、全民防衛上，都要從過去悲劇當中學習，讓社會更具韌性，也讓公民知道如何保護自己。台灣除了面臨天然災害之外，更面臨地緣政治的挑戰，透過其他國家可以看到，從俄羅斯侵犯烏克蘭的警示，瑞典政府發給每一戶手冊，裡頭包含很多常識，教導人民如何保護自己，以及如何幫助需要的人，從城市、城鎮都有每個人扮演的角色。蕭美琴指出，賴清德總統即將召開總統府全社會防衛韌性委員會，希望能讓國人支持，讓產官民學都到位，各自承擔責任，政府民間攜手鞏固國土安全，讓台灣更具韌性，讓台灣更團結。

民進黨立委吳沛憶（右）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影
民進黨立委吳沛憶（右）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影
民進黨立委吳沛憶（右）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（左）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影
民進黨立委吳沛憶（右）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（左）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影
民進黨立委吳沛憶（右）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影
民進黨立委吳沛憶（右）在台大校友會館舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與現場立委、來賓等合影。記者曾學仁／攝影

民防 立法院 蕭美琴

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