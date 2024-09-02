談兩岸觀光 陳世凱：台灣已遞橄欖枝 盼陸盡快開放團客

交通部今舉辦新任、代理部長交接典禮，針對國內外觀光問題，新任交通部長陳世凱指出，台灣觀光已經準備好，且早已遞出橄欖枝，也希望中國大陸方面能盡快開放團客及自由行；國內部分，推動亮點觀光，中央、地方一起努力。

陳世凱會後接受聯訪表示，台灣到中國大陸旅遊的旅客數量，目前已有158萬人次，但中國大陸到台灣觀光旅遊僅22萬人次，因此現在的狀況是台灣已經遞出橄欖枝，台灣遊客去中國大陸觀光旅遊的人次多、但中國大陸旅客來台觀光人次少。

陳世凱呼籲，中國大陸應盡速開放陸客前來台灣觀光旅遊，盼兩岸觀光有更多的交流，台灣觀光業其實已經都準備好了，就希望中國大陸可以趕快開放，不管是團客或是自由行，台灣也會更努力邀請中國大陸遊客來台觀光；至於是否要大陸來台遊客達到158萬人次才解除禁團令？陳世凱說，這些政策都會隨時滾動檢討，有進度時會向外界報告。

國內觀光部分，陳世凱指出，台灣推動亮點觀光是非常重要的工作，除希望外國旅可以多來台，台灣所謂的亮點觀光該怎麼去設定、如何推動，這部分是交通部需要再更努力的部分。

陳世凱表示，最近花東在觀光上有些困境，除有先天上的困難，包含花東地震頻繁，仍要盡量去克服，花東還是有很多好玩的景點。北花蓮的太魯閣因地震受創嚴重，但陪同行政院長卓榮泰視察期間，認為南花蓮還是有很多好玩、值得推廣的觀光亮點。

墾丁部分，陳世凱說，墾丁觀光品質認為地方業者須與政府一起努力，把品質做起來，相信會吸引旅客回流。