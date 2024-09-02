立法院新會期報到 郭國文拔得頭籌
立法院新會期今天開始報到，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，國民黨立委林沛祥第二，第三則是民眾黨立委黃國昌、黃珊珊等一行7人。另外，國民黨立委洪孟楷、林德福等6名國民黨新北市區域立委組成新北隊，一同前往報到。
第11屆立法院第2會期今天上午8時開始報到，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，第二名則是國民黨立委林沛祥，第三則是包含民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、張啓楷、麥玉珍、吳春成、林憶君等一行7人。
相較過往立法院新會期，總會有立委選在報到當天的凌晨就來到立法院報到會場的群賢樓101會議室外排隊「搶頭香」，不僅能獲得媒體版面，還期盼能博得好彩頭。
但本屆立法院朝野立委對於報到搶頭香一事，似乎並不熱衷。第一名的郭國文僅在上午8時表定開放報到時間前抵達，隨後則是林沛祥，而民眾黨立法院黨團除民眾黨立委林國成仍在國外，其餘7人在上午8時報到處集合，報到程序完成後，並接受媒體訪問。
而國民黨立委洪孟楷、林德福、葉元之、廖先翔、羅明才、張智倫等新北市區域立委，則組成新北隊，手持「拚建設、挺新北」的標語，一同完成報到程序。洪孟楷在報到前受訪時表示，新北市是台灣最多人口的縣市，幅員遼闊，需要更多中央支持，盼朝野立委共同為新北爭取建設及福利。
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