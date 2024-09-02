大法官提名名單多支持廢死 藍營：賴清德宣示將廢死？

國民黨立法院黨團今天召開記者會痛批賴清德總統提名的首批司法院大法官名單，國民黨團指出，賴清德提名的名單一片綠油油，多半沒有法官實務經驗，賴清德競選時的總部主委姚立明甚至還被提名擔任司法院副院長，更別提7個提名人選中，有6人過去曾發表支持廢死言論，政治傾向也多支持法理台獨，質疑「賴清德難道是在宣示未來將要廢死、台獨？

賴清德總統在上周五（8月30日）公布上任後首批7名司法院大法官提名名單，指定台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長、國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，引發不少討論。

國民黨團書記長林思銘指出，賴清德總統未提名實務界的優秀法官，反而提名沒有實務經驗的人選，這樣的法官名單就是民進黨的「護航名單」。大法官應該學有專精，或是經驗豐富、曾有深厚法學著作；超然獨立、沒有明顯政治傾向；尊重民意，不能完全背離主流民意，國民黨團會嚴格監督此次提名的大法官名單。

國民黨立委翁曉玲指出，賴清德提出「史上最糟」的大法官名單，賴不是要維持憲法法治，而是要維持政權，所以聘了一群司法打手。

翁曉玲提到，本次卸任的大法官有2名是法官出身，不過現在只提名1名法官，有所短缺，正、副院長人選更令法界、社會跌破眼鏡。要領導司法院，須有豐富經驗，要了解司法實務，不過賴清德此次卻想提名張文貞擔任司法院長；張文貞過去僅擔任過交通大學法學院長，與台大法學院、政大法學院完全無法比擬，更別提張文貞還不是法官出身，經驗不足，姚立明20年來幾乎沒有發表法學著作，是長期遊走政治圈的變色龍，其他法官則是多半支持法理台獨，顯然都是賴清德意志。

翁曉玲表示，賴清德提名張文貞、姚立明出任司法院正、副院長，簡直汙辱了司法院。其他提名大法官的立場多是支持法理台獨，她質疑賴清德是否在超前部署？新提名的7名大法官人選整批被擋下的話，將只剩下現任8名大法官，未來只要4名大法官就可以做出決定中華民國前途的法理解釋。

國民黨立委王鴻薇批評，這批大法官提名名單用人唯綠、政治酬庸，簡直「爛到爆」，尤其是姚立明，不只國民黨無法支持這個人選，相信普羅大眾也無法接受姚立明。

王鴻薇還說，大家都關心死刑違憲聲請案，目前15名大法官中，9名支持廢死。此次提名的7名大法官人選，有6名支持廢死，賴清德是要告訴社會大眾，政府已經決定要廢死了嗎？

王鴻薇接著逐一點名其他大法官提名名單。她說，何賴傑曾經參與太陽花運動、支持廢死及卡管（管中閔擔任台大校長案）；陳運財支持廢死；廖福特是民進黨仲裁委員會主委，也是中天撤照人，反國會改革、支持廢死，甚至有包庇性擾案的嫌疑。唯一比較沒有爭議的是法官出身的王碧芳，過去在勞資爭議裡面，確實是站在勞工立場。

林思銘最後表示，本次大法官提名名單一片綠油油、賴油油，完全向執政黨靠攏，大法官應該超然獨立，除了王碧芳外，國民黨絕對不會接受其他人選。